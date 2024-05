Due giorni di Giro d’Italia in Umbria: il percorso, gli orari e tutti i divieti

Il 10 e l'11 maggio la corsa rosa tocca Foligno, Spello, Bastia, Assisi, Perugia, Spoleto e la Valnerina

Venerdì 10 e sabato 11 maggio la carovana rosa del Giro d’Italia transiterà sulle strade dell’Umbria. Con l’attesa cronometro Foligno – Perugia (52 km). E con l’avvio da Spoleto che porterà i ciclisti a Prati di Tivo, dopo aver pedalato per 152 km.

Il percorso

Nella cronometro con partenza da Foligno, i corridori toccheranno Spello, Capitan Loreto, quindi lo svincolo di Rivotorto per la SS75, toccando Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Ospedalicchio, Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi, per poi risalire da Casaglia e Monteluce al traguardo nel centro storico di Perugia.

La carovana rosa si sposterà poi a Spoleto, dove il sabato prenderà il via la tappa di 152 km attraverso la Valnerina. Toccando Forca di Cerro, Piedipaterno, Sant’Anatolia di Narco, Caso, Gavelli, Forca Capistrello (1211 metri slm), Monteleone di Spoleto, Ruscio, Leonessa, Albaneto, Posta, Borbona, Valico di Casale Bottone, Montereale, Capitignano, Croce Abbio (1276 metri slm), Aprati, Pietracamela fino all’arrivo a Prati di Tivo(1450 metri slm).

I divieti

Viabilità rivoluzionata e scuole chiuse nei comuni interessati dal passaggio del Giro d’Italia. Questi i provvedimenti nel dettaglio.

Foligno

E’ stata emessa l’ordinanza da parte del sindaco per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido privati, per venerdì 10 maggio, in occasione della settima tappa del Giro d’Italia, Foligno-Perugia. Il provvedimento è stato adottato in considerazione del fatto che per garantire le condizioni di sicurezza della competizione sportiva è stata disposta l’interdizione del transito

veicolare lungo le strade coinvolte dal passaggio della tappa e la programmazione dei

servizi di viabilità comporterà anche difficoltà per la circolazione stradale non investita

direttamente dalla manifestazione e, in particolare, il flusso di entrata e uscita dei

genitori e degli alunni che frequentano le scuole del territorio.

L’interdizione al traffico delle strade interessate sarà per il giorno 10 maggio dalle ore 8.00 circa, alle ore 17.00 circa.

Si ricorda che nelle zone interessate, sarà anche previsto il divieto di sosta con rimozione, che per motivi organizzativi, partirà dal giorno 09 maggio.

La partenza sarà da via F.lle Bandiera con direzione P.te Nuovo, per poi proseguire in via XVI Giugno e V.le Firenze.

Parcheggio Plateatico piccolo e grande – stazione Bus DIVIETO DI TRANSITO dalle ore

17.00 del giorno 09/05/2024 alle ore 21.00 del 10/05/2024

18.00 del 10/05/2024

Via Monte Cucco DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 10/05/2024

Via F.lli Bandiera DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 06.00 alle ore 19.00 del 10/05/2024

Percorso gara : Via F.lli Bandiera STAZIONE BUS → Via XVI Giugno →P.le Firenze

→Viale Firenze I tratto → Rotatoria Madonna Fiamenga → Viale Firenze II tratto chiusura

strade con ordinanza prefettizia dalle ore 08.00 a fine passaggio ultimo ciclista

( previsione 16:30 max 17:00)

PARTENZA PRIMO CORRIDORE PREVISTA ALLE ORE 13:00

PARTENZA ULTIMO CORRIDORE PREVISTA ALLE ORE 16:22

SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA FOLIGNO EST APERTO

SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA S.ERACLIO APERTO

ACCESSO CENTRO STORICO VIETATO SOLO DA P.TA TODI nel periodo di sosta della

carovana pubblicitaria in P.zza San Domenico (N.B. la carovana pubblicitaria farà 2 partenze

da P.zza San Domenico la prima alle ore 11.30 circa, la seconda intorno alle ore 16.00).

Firenze

Assisi

Ad Assisi per il passaggio della famosa manifestazione ciclistica, con la tappa a cronometro che percorrerà per circa 10 km le strade di Capodacqua, Rivotorto, il centro di Santa Maria degli Angeli per poi proseguire a Bastia, vista la concomitanza con la festa di Calendimaggio e la presenza di autorità di governo sul territorio, l’amministrazione comunale – concordemente ad altri Comuni e sentiti i dirigenti scolastici – ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (esclusi asili nido pubblici e privati, servizi socio educativi e università) presenti sul territorio comunale. Chiusi quindi tutti gli istituti comprensivi, le scuole annesse al Convitto Nazionale, le scuole dell’infanzia anche parificate, le scuole secondarie superiori nel territorio comunale di Assisi. L’appuntamento è venerdì 10 maggio prossimo e le zone interessate dal percorso del Giro sono Santa Maria degli Angeli, Rivotorto e Capodacqua.

Poiché i ciclisti percorreranno l’itinerario uno alla volta, dalle 8 alle 18 sarà sospesa la circolazione lungo le strade interessate nel comune di Assisi: CAPODACQUA: via del Paduletto; RIVOTORTO: via dei Tre Compagni e via Ottone IV, via Frate Egidio e via Santa Maria Maddalena; SANTA MARIA DEGLI ANGELI: via D’Annunzio, piazza Dante Alighieri (stazione ferroviaria), via Carducci, viale Patrono d’Italia (da via Maratona a Via Protomartiri Francescani), via della Repubblica, via Becchetti, via Los Angeles (da via Becchetti al confine con Bastia Umbra). Saranno a disposizione viabilità alternative che consentiranno di raggiungere le varie zone del comune, ma ci potrà essere inevitabilmente qualche disagio alla circolazione. L’amministrazione comunale informa che si potranno chiamare i numeri della Polizia Locale 075/8138630 oppure 075/812820 (tutti i giorni dalle 8 alle 20) per richieste di informazioni su orari, divieti di circolazione, viabilità alternative o chiarimenti in merito alla giornata del 10 maggio.

Bastia Umbra

A Bastia Umbra le modifiche alla viabilità dovute al passaggio del Giro d’Italia 2024 interessano via Roma – rotatoria – via Roma – Bastia Umbra: rotatoria – via della Rocca – via Torgianese – Ponte Fiume Chiascio – via Santa Lucia – sottopasso ss.75 – via Santa Lucia – via Madonna di Campagna – sp.247/6 via Hanoi – Ospedalicchio: via San Padre Pio. Sono previste chiusure e modifiche al traffico e alla sosta. In particolare, si prevede la chiusura dalle 8:00 fino alle 17:30 per permettere lo svolgimento della gara ma anche le prove dei corridori sul percorso. Pertanto, durante tale lasso di tempo, non sarà possibile impegnare in alcun modo le suddette vie, e con particolare riferimento al Comune di Bastia Umbra, la direttrice da via Roma fino a via San Padre Pio taglierà ininterrottamente il territorio comunale in due. L’unica via che permetterà di transitare da un lato all’altro del percorso di tappa sarà via Ignazio Silone, direttrice che congiunge via Gramsci (rotonda McDonalds) con via del Conservificio (ufficio postale), dove sarà allestito il Green Village, dedicato alle gare del Giro-E. A causa delle stesse esigenze di modifiche alla viabilità, a Bastia Umbra le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, come da ordinanza n. 69 emanata il giorno 29 Aprile 2024.

Perugia

Per il 10 maggio il Comune del capoluogo regionale ha emesso l’ordinanza con i divieti puntuali al traffico. Oltre a quelli che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, oltre ai servizi cimiteriali.

Dalle ore 14 del 9 maggio alle 20 del 10 maggio: divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Via Bartolo, Piazza Piccinino, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi.

Dalle ore 22 del 9 maggio alle 23 del 10 maggio: divieto di transito in Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Piazza Piccinino, Via Bartolo, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi.

In deroga a questo provvedimento, dalle ore 22 del 9 maggio alle 6 del 10 maggio sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti diretti alle aree interne.

Dalle ore 18 del 9 maggio alle 18 del 10 maggio: divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Via Enrico dal Pozzo (sull’intero tracciato compreso fra Via XIV Settembre e Strada Perugia Ponte Valleceppi), Via XIV Settembre (tratto compreso fra Corso Cavour e Via Enrico dal Pozzo), Corso Cavour (tratto compreso fra Via XIV Settembre e Via Sant’Ercolano) e in Viale Indipendenza (tratto compreso fra Via Sant’Ercolano e Via Marzia). In deroga a tutti i suddetti provvedimenti sono autorizzati i veicoli di soccorso e i veicoli al seguito della manifestazione ciclistica nazionale.

Spoleto

Sarà via Anfiteatro, in prossimità di piazza Garibaldi, il punto di partenza dell’ottava tappa del 107° Giro d’Italia, da Spoleto a Prati di Trivio. Questa mattina si sono svolti i sopralluoghi per individuare tutte le aree che saranno interessate dalla presenza della carovana rosa in città.

Il gruppo di lavoro del Comune di Spoleto e il team di RCS responsabile dell’organizzazione del Giro, alla presenza del sindaco Andrea Sisti e dell’assessore Giovanni Angelini Paroli, hanno effettuato tutte le verifiche logistiche per l’accoglienza delle squadre, la realizzazione degli spazi dedicati agli sponsor, la location dove effettuare le presentazioni e far convergere gli atleti prima della partenza.

Piazza Garibaldi ospiterà l’area podio firma, dove verranno realizzate le aree hospitality dedicate agli sponsor e alle istituzioni e verrà sistemato il palco per la presentazione delle squadre e degli atleti.

Il Villaggio commerciale verrà invece allestito in viale Trento e Trieste, all’altezza dei giardini pubblici di Largo Moneta, e si svilupperà verso largo Melvin Jones e piazza della Vittoria, in continuum rispetto all’area partenza.

La sfilata cittadina attraverserà invece tutto il centro storico della città, per quella che sarà una vera e propria passeggiata ciclistica per tutti i team prima del km zero dove, indicativamente verso Forza di Cerro, verrà fatto partire il cronometro per la registrazione dei tempi di percorrenza dei 153 km della tappa che arriverà in Abruzzo.

Da via Anfiteatro i ciclisti del Giro d’Italia percorreranno via Cecili, via Pierleone, via Vaita Sant’Andrea, largo Beniamino Gigli, via Filitteria, via Walter Tobagi, corso Mazzini, piazza della Libertà e viale Giacomo Matteotti, per poi uscire sulla SS Flaminia all’altezza dello svincolo sud e dirigersi poi, passando sotto la Rocca Albornoz, verso l’ingresso nord in direzione Forca di Cerro sulla SS 395.