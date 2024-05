Giro d’Italia, chiudono le scuole per la tappa

Il sindaco Stefano Zuccarin ha firmato l'ordinanza per garantire le migliori condizioni di sicurezza della competizione sportiva.

Scuole chiuse a Foligno per il passaggio del Giro d’Italia. E’ stata emessa l’ordinanza da parte del sindaco per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido privati, per

venerdì 10 maggio, in occasione della settima tappa del Giro d’Italia, Foligno-Perugia. Il

provvedimento è stato adottato in considerazione del fatto che per garantire le condizioni

di sicurezza della competizione sportiva è stata disposta l’interdizione del transito

veicolare lungo le strade coinvolte dal passaggio della tappa e la programmazione dei

servizi di viabilità comporterà anche difficoltà per la circolazione stradale non investita

direttamente dalla manifestazione e, in particolare, il flusso di entrata e uscita dei

genitori e degli alunni che frequentano le scuole del territorio.