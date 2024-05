Sisma 2016, per l'edificio Ater di Norcia arriva un contributo aggiuntivo record da 5,3 milioni - Tuttoggi.info

il contributo totale ora ammonta a 8,3 milioni. L’aumento deriva dal maggior costo del progetto rispetto a quanto preventivato

La Cabina di Coordinamento sisma 2016 ha approvato un incremento significativo del finanziamento per il ripristino dell’edificio gestito dall’ATER Umbria, che si trova in Via dell’Ospedale 48-86 a Norcia.

Con un aumento di 5,3 milioni di euro, il contributo totale ora ammonta a 8,3 milioni. L’aumento deriva dal maggior costo del progetto rispetto a quanto inizialmente previsto in fase di programmazione delle risorse.

“La gestione delle ricostruzioni pubblico-private è di primaria importanza per la buona riuscita di questa

fase del post sisma – sottolinea il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 – Norcia è un luogo simbolico della ricostruzione dell’Appennino centrale: è il primo Comune in tutte e quattro le Regioni colpite dal sisma per cantieri conclusi di ricostruzione privata e per domande di ricostruzione concesse. Prosegue la nostra collaborazione con la Regione e il Comune per rendere possibile la fase attuativa e il passaggio dalle norme ai cantieri”.

L’edificio di via dell’Ospedale include proprietà misto pubblico/privato gestite dall’ATER Umbria. La palazzina ha subito danni significativi a causa del terremoto. Il progetto di ripristino ha lo scopo di garantire la sicurezza strutturale e di migliorare le condizioni abitative per gli inquilini, per un pieno ritorno alla normalità.