Crono Giro d’Italia: orari nei passaggi, percorso, divieti, info pubblico

Tutte le informazioni sui passaggi dei ciclisti e le conseguenti disposizioni su viabilità, transito, servizi nelle città e nelle vie toccate dalla tappa più attesa

Si avvicina il giorno dell’attesa cronometro del Giro d’Italia, venerdì, da Foligno a Perugia (52 km). A cui seguirà, sabato, la tappa con partenza da Spoleto, con i corridori che attraverseranno la Valnerina.

Il percorso

Dopo la partenza da Foligno (in via F.lli Bandiera con direzione P.te Nuovo) i corridori proseguiranno in via XVI Giugno e V. le Firenze. Poi toccheranno Spello, Capitan Loreto, quindi lo svincolo di Rivotorto per la SS75, toccando Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Ospedalicchio, Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi, per poi risalire da Casaglia e Monteluce al traguardo nel centro storico di Perugia.

Venerdì dalle 8:00 alle 17:30 saranno chiusi alcuni svincoli lungo la strada statale 75 “Centrale Umbra”: lo svincolo di Foligno Nord e lo svincolo di Spello saranno chiusi in ingresso e in uscita sia in direzione Perugia che in direzione Foligno, mentre lo svincolo di Rivotorto sarà chiuso solo in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Il transito lungo la SS75 “Centrale Umbra” tra Perugia e Foligno sarà regolarmente consentito.

Inoltre, lungo la SS3 bis “Tiberina” (E45) sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Collestrada per chi viaggia in direzione Cesena.

Sabato 11 maggio, con la partenza da Spoleto verso la Valnerina, dalle 9:00 alle 16:30 saranno chiusi due tratti delle strade statali 3 “Flaminia” e 685 “Centrale Umbra.

Gli orari

La partenza del primo corridore da Foligno è alle ore 13, l’ultimo alle 16.22. L’arrivo a Perugia del primo corridore è attesa intorno alle 13.52, quello dell’ultimo in gara alle 17.09.

Questi gli orari previsti nei vari passaggi:

Foligno v. F.lli Bandiera – 13.00 (primo corridore)– 16.22 (ultimo corridore)

Spello (via Mausoleo) – 13.06 – 16.28

Spello v. Centrale Umbra – 13.08 – 16.29

Bv. per Zona Industriale v. dell’Industria – 13.10 -16.31

Capitan Loreto v.d .Paduletto – 13.13 – 16.34

Svinc. di Rivotorto (ss. 75) v.Ottone IV – 13.17 -16.38

Santa Maria degli Angeli v.D’Annunzio v.Repubblica.v. Becchetti – 13.21 – 16.42

Bastia Umbra v. Torginanese – 13.25 – 16.45

Ospedalaccio v.S.Padre Pio – 13.31 – 16.50

Ponte San Giovanni Ponte F.Tevere-Str.Tiberina Nord -13.36 – 16.56

Ponte Valleceppi Str.Perugia-P.te Valleceppi – 13.39 – 16.58

Casaglia v.d.Narcisi-P.te Valleceppi-v.Dal Pozzo – 13.44 – 17.03

Monteluce v.d.Pozzo – v.14 Novembre – 13.48 – 17.06

Perugia Corso Vannucci – 13.52 – 17.09

I divieti

Viabilità rivoluzionata e scuole chiuse nei comuni interessati dal passaggio del Giro d’Italia. Questi i provvedimenti nel dettaglio.

Foligno

E’ stata emessa l’ordinanza da parte del sindaco per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido privati, per venerdì 10 maggio, in occasione della settima tappa del Giro d’Italia, Foligno-Perugia. Il provvedimento è stato adottato in considerazione del fatto che per garantire le condizioni di sicurezza della competizione sportiva è stata disposta l’interdizione del transito

veicolare lungo le strade coinvolte dal passaggio della tappa e la programmazione dei

servizi di viabilità comporterà anche difficoltà per la circolazione stradale non investita

direttamente dalla manifestazione e, in particolare, il flusso di entrata e uscita dei

genitori e degli alunni che frequentano le scuole del territorio.

L’interdizione al traffico delle strade interessate sarà per il giorno 10 maggio dalle ore 8.00 circa, alle ore 17.00 circa.

Nelle zone interessate sarà anche previsto il divieto di sosta con rimozione, che per motivi organizzativi partirà da oggi, 9 maggio.

Parcheggio Plateatico piccolo e grande – stazione Bus DIVIETO DI TRANSITO dalle ore

17.00 del giorno 09/05/2024 alle ore 21.00 del 10/05/2024

Piazzale Atleti e Piazzale N. Gubbini DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 07.00 alle ore

18.00 del 10/05/2024

P.zza San Domenico DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 10/05/2024

Via Monte Cucco DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 10/05/2024

Via F.lli Bandiera DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 06.00 alle ore 19.00 del 10/05/2024

Percorso gara : Via F.lli Bandiera STAZIONE BUS → Via XVI Giugno →P.le Firenze

→Viale Firenze I tratto → Rotatoria Madonna Fiamenga → Viale Firenze II tratto chiusura

strade con ordinanza prefettizia dalle ore 08.00 a fine passaggio ultimo ciclista

( previsione 16:30 max 17:00)

PARTENZA PRIMO CORRIDORE PREVISTA ALLE ORE 13:00

PARTENZA ULTIMO CORRIDORE PREVISTA ALLE ORE 16:22

SS 75 SVINCOLO USCITA FOLIGNO NORD CHIUSO

SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA FOLIGNO EST APERTO

SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA S.ERACLIO APERTO

ACCESSO CENTRO STORICO VIETATO SOLO DA P.TA TODI nel periodo di sosta della

carovana pubblicitaria in P.zza San Domenico (N.B. la carovana pubblicitaria farà 2 partenze

da P.zza San Domenico la prima alle ore 11.30 circa, la seconda intorno alle ore 16.00).

Saranno aperti gli accessi al centro storico di P.ta Ancona – Via Gentile da Foligno – P.le

Firenze

Assisi

Ad Assisi per il passaggio della famosa manifestazione ciclistica, con la tappa a cronometro che percorrerà per circa 10 km le strade di Capodacqua, Rivotorto, il centro di Santa Maria degli Angeli per poi proseguire a Bastia, vista la concomitanza con la festa di Calendimaggio e la presenza di autorità di governo sul territorio, l’amministrazione comunale – concordemente ad altri Comuni e sentiti i dirigenti scolastici – ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (esclusi asili nido pubblici e privati, servizi socio educativi e università) presenti sul territorio comunale. Chiusi quindi tutti gli istituti comprensivi, le scuole annesse al Convitto Nazionale, le scuole dell’infanzia anche parificate, le scuole secondarie superiori nel territorio comunale di Assisi. L’appuntamento è venerdì 10 maggio prossimo e le zone interessate dal percorso del Giro sono Santa Maria degli Angeli, Rivotorto e Capodacqua.

Poiché i ciclisti percorreranno l’itinerario uno alla volta, dalle 8 alle 18 sarà sospesa la circolazione lungo le strade interessate nel comune di Assisi: CAPODACQUA: via del Paduletto; RIVOTORTO: via dei Tre Compagni e via Ottone IV, via Frate Egidio e via Santa Maria Maddalena; SANTA MARIA DEGLI ANGELI: via D’Annunzio, piazza Dante Alighieri (stazione ferroviaria), via Carducci, viale Patrono d’Italia (da via Maratona a Via Protomartiri Francescani), via della Repubblica, via Becchetti, via Los Angeles (da via Becchetti al confine con Bastia Umbra). Saranno a disposizione viabilità alternative che consentiranno di raggiungere le varie zone del comune, ma ci potrà essere inevitabilmente qualche disagio alla circolazione. L’amministrazione comunale informa che si potranno chiamare i numeri della Polizia Locale 075/8138630 oppure 075/812820 (tutti i giorni dalle 8 alle 20) per richieste di informazioni su orari, divieti di circolazione, viabilità alternative o chiarimenti in merito alla giornata del 10 maggio.

Bastia Umbra

A Bastia Umbra le modifiche alla viabilità dovute al passaggio del Giro d’Italia 2024 interessano via Roma – rotatoria – via Roma – Bastia Umbra: rotatoria – via della Rocca – via Torgianese – Ponte Fiume Chiascio – via Santa Lucia – sottopasso ss.75 – via Santa Lucia – via Madonna di Campagna – sp.247/6 via Hanoi – Ospedalicchio: via San Padre Pio. Sono previste chiusure e modifiche al traffico e alla sosta. In particolare, si prevede la chiusura dalle 8:00 fino alle 17:30 per permettere lo svolgimento della gara ma anche le prove dei corridori sul percorso. Pertanto, durante tale lasso di tempo, non sarà possibile impegnare in alcun modo le suddette vie, e con particolare riferimento al Comune di Bastia Umbra, la direttrice da via Roma fino a via San Padre Pio taglierà ininterrottamente il territorio comunale in due. L’unica via che permetterà di transitare da un lato all’altro del percorso di tappa sarà via Ignazio Silone, direttrice che congiunge via Gramsci (rotonda McDonalds) con via del Conservificio (ufficio postale), dove sarà allestito il Green Village, dedicato alle gare del Giro-E. A causa delle stesse esigenze di modifiche alla viabilità, a Bastia Umbra le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, come da ordinanza n. 69 emanata il giorno 29 Aprile 2024.

Perugia

Per il 10 maggio il Comune del capoluogo regionale ha emesso l’ordinanza con i divieti puntuali al traffico. Oltre a quelli che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, oltre ai servizi cimiteriali.

Dal pomeriggio di oggi, 9 maggio, scattati i divieti di sosta (qui il dettaglio): dalle ore 14 del 9 maggio alle 20 del 10 maggio: divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Via Bartolo, Piazza Piccinino, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi.

Dalle ore 22 del 9 maggio alle 23 del 10 maggio: divieto di transito in Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Piazza Piccinino, Via Bartolo, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi.

In deroga a questo provvedimento, dalle ore 22 del 9 maggio alle 6 del 10 maggio sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti diretti alle aree interne.

Dalle ore 18 del 9 maggio alle 18 del 10 maggio: divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Via Enrico dal Pozzo (sull’intero tracciato compreso fra Via XIV Settembre e Strada Perugia Ponte Valleceppi), Via XIV Settembre (tratto compreso fra Corso Cavour e Via Enrico dal Pozzo), Corso Cavour (tratto compreso fra Via XIV Settembre e Via Sant’Ercolano) e in Viale Indipendenza (tratto compreso fra Via Sant’Ercolano e Via Marzia). In deroga a tutti i suddetti provvedimenti sono autorizzati i veicoli di soccorso e i veicoli al seguito della manifestazione ciclistica nazionale.

Per il pubblico

L’ingresso del pubblico su Corso Vannucci è consentito da piazza Italia, via dei priori, via Danzetta e piazza Danti. Non è possibile attraversare per l’intero Percorso gara. L’uscita del pubblico è consentita in tutte le altre vie perimetrali di Corso Vannucci.

Non sarà consentito l’ingresso con contenitori in vetro, lattine e altri oggetti atti ad offendere. Per motivi di sicurezza non sarò consentito l’ingresso con passeggini. Sarà altresì vietato l’ingresso con animali.

Per i titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato e distributori automatici, nonché per gli operatori del commercio su aree pubbliche, è disposto il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 10 alle ore 19 del 10 maggio, nelle aree contingentate, delimitate e appositamente presidiate del centro storico.

Nella stessa giornata e negli stessi orari, per i fruitori delle suddette aree è disposto il divieto d’introdurre e detenere contenitori di bevande in vetro e lattine.

Servizi rivoluzionati in città

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, gli asili e le università. Fermi anche i servizi cimiteriali. A seguito della sospensione delle attività didattiche all’interno del territorio del Comune di Perugia, Busitalia comunica che sarà in vigore la validità non scolastica del servizio urbano di Perugia e delle linee extraurbane E006 ed E007 (qui il dettaglio di corse, luoghi e orari).

Rifiuti

Venerdì 10 maggio ci saranno alcune modifiche anche ai servizi Gesenu per il ritiro dei rifiuti. Il ritiro nel centro storico e lungo gli itinerari preclusi al transito dei mezzi, non verrà effettuato per gli esercizi commerciali. Si invitano pertanto i commercianti a non esporre i propri rifiuti nella giornata di venerdì.

La raccolta riprenderà regolarmente il giorno successivo.

Il servizio di Raccolta itinerante Raccogli in Centro il giorno venerdì 10 maggio non verrà effettuato e riprenderà regolarmente il giorno successivo.

Inoltre, sempre venerdì il Centro di Raccolta di Collestrada rimarrà chiuso e riaprirà regolarmente il giorno successivo. Per necessità il Centro di Raccolta Comunale più vicino è quello di Ponte Felcino, che sarà aperto dalle 15 alle 18.

Servizi Asl

In occasione della cronometro Foligno-Perugia, settima tappa del Giro d’Italia, in programma venerdì 10 maggio, l’Usl Umbria 1 ha provveduto a rimodulare alcuni dei servizi nei distretti che sono interessati al passaggio della corsa.

DISTRETTO DELL’ASSISANO

Come raggiungere il Palazzo della Salute di Bastia Umbra

Di seguito il percorso per raggiungere la sede del Palazzo della Salute con la precisazione che, le strade indicate rimarranno chiuse al traffico dalle 08.00 alle 17.30 e comunque fino a fine gara:

Via Roma – rotatoria – Via Roma – Bastia Umbra: rotatoria – Via della Rocca – Via Toraianese – Ponte Fiume Chiascio – via Santa Lucia – sottopasso SS,75 – Via Santa Lucia – Via Madonna di Campagna – sp. 247/6 Via Hanoi – Ospedalicchio – Via San Padre Pio.

Si specifica che la Città di Bastia sarà “tagliata in due” dalle ore 8.00 alle ore 17.30 e coloro che arriveranno dalla SS75 uscita Bastia Umbra, non riusciranno a raggiungere il Palazzo della Salute

Il Palazzo della Salute di Bastia sarà raggiungibile dalla SS75 Uscita Aeroporto/Ospedalicchio:

1° uscita provenendo da Perugia

2° uscita Ospedalicchio provenendo da Foligno – Bastiola – Campiglione (e paesi attinenti) – Via San Giovanni – via della Repubblica – Via Basilicata – Via Zoilo Santovecchi – Via Irlanda – Via della Piscina

Variazioni di attività programmate:

PE di Santa Maria degli Angeli: i Prelievi Sono stati anticipati a giovedì 09/05

ADI: mantenuta solo per prelievi urgenti e attività di infusione o assistenziale non rimandabile

Servizio di AFT : mantenuto per coloro che con viabilità alternativa o a piedi potranno raggiungere il PE

Attività infermieristica ambulatoriale: personale presente.

Attività mantenuta Palazzo della salute di Bastia:

Prelievi: sono stati chiamati tutti gli utenti e solo 3 hanno rinunciato e sono stati riprogrammati. I rimanenti utenti, pur essendo a conoscenza dell’evento hanno voluto mantenere l’appuntamento optando per il raggiungimento del CDS attraverso la viabilità secondaria (strada Ospedalicchio Assisi) o a piedi

ADI: mantenuta solo per prelievi urgenti e attività di infusione o assistenziale non rimandabile

Attività infermieristica ambulatoriale: personale presente. Attività mantenuta

Vaccinazioni: Le famiglie /utenti sono stati contattati per rimandare la vaccinazione a giorni alternativi. Il punto vaccinazioni, comunque, rimarrà aperto per coloro che non riusciremo a raggiungere telefonicamente.

Cure Palliative: Verrà svolta l’attività non rimandabile e con priorità di urgenza

TAO: anticipata a giovedì 09/05

Servizi Amministrativi: rimarranno aperti per coloro che potranno raggiungere gli uffici a piedi o con viabilità secondaria

Servizio di AFT : mantenuto per coloro che con viabilità alternativa o a piedi potranno raggiungere il Palazzo della Salute

Attività Necroscopica: mantenuta

Servizio Sociale: aperto

SREE: Sono mantenute le visite non rimandabili e per coloro che con viabilità secondaria o a piedi potranno raggiungere il Palazzo della Salute

SERD: attività mantenuta

Serv di FKT: indicazione di chiudere la seduta e mantenere solo pazienti non procrastinabili o coloro che riusciranno a raggiungere il Palazzo della Salute a piedi o con viabilità secondaria

Specialistica: Attività prevalentemente chiusa sia di mattina che di pomeriggio o dirottata su Assisi (attività chirurgica)

Otorino: seduta chiusa e recuperata su indicazione dello specialista Chirurgo. Verranno visitati ad Assisi (n.3 Pazienti)

Ortopedico: Seduta chiusa e recuperata su indicazioni dello specialista

Odontoiatra: Seduta chiusa e recuperata su indicazioni dello specialista

Diabetologia/ endocrinologia: Seduta chiusa e recuperata su indicazioni dello specialista

Fisiatra: seduta aperta per pazienti che, dopo averli contattati, hanno preferito mantenere la seduta con accesso a viabilità secondaria

Enterostomista: seduta chiusa e recuperata su altre sedute

Centro donna/Consultorio:

Consultorio: mantenuta per n.3 donne con indicazione di raggiungimento del centro con la viabilità statale.

Tamponi: Attività mantenuta (svolta entro le 8.30 )

Citologia: svolta nell’arco della mattinata

DISTRETTO DEL PERUGINO

RSA S. Margherita: il personale infermieristico in turno raggiungerà la struttura a piedi. E’ stata data comunicazione alla referente del Consorzio Auriga affinché anche il personale OSS segua le stesse indicazioni. Sono stati avvertiti i MMG, i familiari e gli amministratori di sostegno circa l’impossibilità di raggiungere la struttura dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Per tale giorno non sono stati programmati esami diagnostici

Hospice e Cure Palliative Domiciliari: tutto il personale in turno è stato avvisato delle difficoltà relative alla viabilità, ci si è comunque accertati della disponibilità di ognuno a raggiungere la struttura a piedi e/o con mezzi pubblici. Non sono stati programmati ricoveri per tale giorno.Tutti i familiari degli ospiti presenti, saranno avvisati circa l’impossibilità di raggiungere la struttura nella fascia oraria 8.00/18.00 (verranno consigliati percorsi alternativi). Eventuali decessi con periodo di osservazione in scadenza nel giorno verranno gestiti con i familiari anche in osservanza alla DGR n. 890 del 28/07/2017. Il servizio di fisioterapia mammaria sarà sospeso e le assistite verranno avvisate dalle fisioterapiste. Per le Cure Palliative domiciliari il giorno antecedente si provvederà a spostare l’automezzo presso il CdS di San Sisto e l’infermiere in turno partirà per il domicilio dal CdS. Gli eventuali pazienti domiciliati nel territorio interessato dal divieto al transito saranno avvisati della possibilità di contattare telefonicamente l’infermiere in turno fin dalle ore 8.00 con possibilità di intervento dello stesso dopo le ore 18.00.

CdS Perugia Centro:

tutti gli infermieri ADI partiranno dal P.E. di San Marco dove il giorno antecedente verranno portati gli automezzi.

In via XIV Settembre saranno presenti la Coordinatrice ed altre due unità infermieristiche per la gestione delle dimissioni protette e per l’accoglienza di eventuali utenti che dovessero raggiungere la struttura a piedi. Per tale giorno non sono state programmate sedute vaccinali.

Il servizio amministrativo verrà garantito dal P.E. di San Marco anche mediante trasferimento di chiamata telefonica.

Le assistenti sociali raggiungeranno la sede a piedi e svolgeranno attività senza l’apertura al pubblico.

L’attività necroscopica verrà garantita.

Per il servizio psicologico sono state chiuse le agende CUP e gli psicologi in servizio raggiungeranno la sede a piedi.

L’ambulatorio migranti non sarà attivo come di norma ogni venerdì.

CdS Ponte Felcino e CdS Perugia Nord/Est-Torgiano:

le attività ADI differibili ai pazienti domiciliati nelle vie interessate dal divieto di transito saranno anticipate al giorno antecedente o posticipate al giorno successivo;

la continuità terapeutica verrà comunque garantita raggiungendo a piedi le abitazioni.

Nessun cambiamento è previsto per le attività ambulatoriali e per tutti gli altri servizi dei Cds.

GOAT: gli appuntamenti per i pazienti in carico al servizio sono stati spostati ai giorni precedenti o immediatamente successivi.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE

Considerata la chiusura di Via Enrico dal Pozzo, unico accesso agli uffici di questo Dipartimento, che si protrarrà dalle ore 8 alle ore 18, le attività dipartimentali saranno sospese e gli uffici della Sede di Perugia resteranno chiusi per l’intera giornata.

LABORATORIO UNICO PER GLI SCREENING (EX CITOLOGIA)

In considerazione della interruzione della circolazione in via Enrico dal Pozzo il Laboratorio Unico per gli Screening (ex Citologia) rimarrà aperto per le attività analitiche e di segreteria. La consegna dei campioni biologici potrà essere posticipata al giorno successivo.