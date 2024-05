Giro d’Italia, le regole per vedere la crono: mappa, percorso e divieti

Gli accessi e l'uscita del pubblico dalla del traguardo, stop vendita di lattine e bottiglie di vetro

Perugia si prepara ad attendere il Giro d’Italia, nell’attesa cronometro di venerdì 10 maggio da Foligno al Capoluogo.

L’ingresso del pubblico su Corso Vannucci è consentito da piazza Italia, via dei priori, via Danzetta e piazza Danti. Non è possibile attraversare per l’intero Percorso gara. L’uscita del pubblico è consentita in tutte le altre vie perimetrali di Corso Vannucci.

Non sarà consentito l’ingresso con contenitori in vetro, lattine e altri oggetti atti ad offendere. Per motivi di sicurezza non sarò consentito l’ingresso con passeggini. Sarà altresì vietato l’ingresso con animali.

Per i titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato e distributori automatici, nonché per gli operatori del commercio su aree pubbliche, è disposto il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 10 alle ore 19 del 10 maggio, nelle aree contingentate, delimitate e appositamente presidiate del centro storico.

Nella stessa giornata e negli stessi orari, per i fruitori delle suddette aree è disposto il divieto d’introdurre e detenere contenitori di bevande in vetro e lattine.