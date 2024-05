Scoperti a rubare la grondaia di rame di una casa casa, denunciati

La polizia ha rintracciato i due, con precedenti, a seguito della segnalazione del proprietario dell'abitazione

Sono stati denunciati dalla polizia per furto aggravato i due – classe 1976 e 2001, entrambi gravati da precedenti – accusati di aver rubato metri di una grondaia di rame da una abitazione.

A chiamare il Numero Unico di Emergenza Europeo era stato il proprietario dell’abitazione, che aveva visto i due rubare il rame e darsi alla fuga.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sentito i testimoni e acquisito le descrizioni dei due soggetti, riuscendo in poco tempo a risalire all’identità e all’indirizzo dei due uomini che sono stati raggiunti presso la loro abitazione.

Accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito, i due soggetti sono stati notati dalla vittima – che nel frattempo si era recata presso gli uffici di polizia per sporgere querela – che li ha riconosciuti come gli autori del furto.

Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione domiciliare dei due uomini, attività che ha dato esito negativo.

Il controllo è stato quindi esteso alle adiacenze dell’abitazione dove i poliziotti hanno rinvenuto, nascosta dalla vegetazione, la grondaia asportata poco prima

Per questi motivi, i due uomini sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.