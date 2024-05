Calendimaggio di Assisi elegge la sua Regina: è Monna Chiara Fabbri, di Parte de Sotto - Tuttoggi.info

Entra nel vivo il Calendimaggio di Assisi che oggi, giovedì 9 maggio 2024, ha visto eletto la Regina della Festa: battendo Parte de Sopra 2-1, Parte de Sotto elegge Monna come Madonna Primavera, monna Chiara Fabbri; come noto la vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma la Parte vincente ha la possibilità di mettere per prima in scena le scene nel Calendimaggio 2025 impressionando così i giurati con la magia delle rievocazioni medievali in notturna, in una città illuminata dalla luce delle fiaccole e con i partaioli in costume.

Con due cortei che hanno “anticipato” in qualche modo lo spettacolo che pubblico e giurati – quest’anno Virtus Maria Zallot, che giudicherà l’aderenza storica, Claudio Autelli, regista per il punto dello spettacolo, e Sandro Cappelletto, che giudicherà i cori e gli inserimenti musicali – vedranno sabato, le Parti hanno presentato Monna Milena Bocchini, Monna Chiara Fabbri, Monna Matilde Fiorucci, Monna Martina Santarelli e Monna Maddalena Simonelli (Magnifica Parte de Sotto) e Monna Elisa Benvenuto, Monna Viola Frascarelli, Monna Caterina Roberti, Monna Maria Sophia Sensi e Monna Teresa Angelica Settimi (Nobilissima Parte de Sopra). Nei due cortei, i ‘rossi’ de Sotto hanno scelto di far accompagnare, in un ideale passaggio di testimone, le Madonne nuove da altrettante vincitrici della gara del passato; mentre i ‘mammoni’ de Sopra hanno paragonato le loro cinque Madonne ad altrettante pietre preziose.

Il Calendimaggio di Assisi continua venerdì 10 con “Lo Spettacolo”: dalle 16 in Piazza del Comune lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, a seguire il Calendimaggio dei Piccoli. In una versione ‘ridotta’ del Calendimaggio, i giovani partaioli de Sopra e de Sotto, si sfidano in tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa al sacco (per bambini fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bambini fino a 12 anni compiuti). Seguirà lo spettacolo del Gruppo degli Sbandieratori di Assisi. Dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco.

Infine, sabato 11 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 16, dopo il suono della campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici e la successiva uscita dei costumanti in Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. Dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio.