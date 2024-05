Giro d’Italia, divieti e percorso della Carovana rosa a Foligno

Istruzioni per l'uso in città nel giorno della settima tappa del Giro d'Italia, la crono 'Foligno - Perugia'.

Foligno vivrà oggi la settima tappa del Giro d’Italia, la cronometro Foligno-Perugia. Questi i principali provvedimenti che interessano la viabilità:

I divieti

Parcheggio Plateatico piccolo e grande – stazione Bus DIVIETO DI TRANSITO dalle 17 del 9 maggio alle 21 del 10 maggio;

Piazzale Atleti e Piazzale N. Gubbini DIVIETO DI TRANSITO dalle 7 alle 18 del 10 maggio;

Piazza San Domenico DIVIETO DI TRANSITO dalle 8 alle 16 del 10 maggio;

Via Monte Cucco DIVIETO DI TRANSITO dalle 7 alle 18 del 10 maggio;

Via Fratelli Bandiera DIVIETO DI TRANSITO dalle 6 alle 19 del 10 maggio;

Percorso gara: Via Fratelli Bandiera STAZIONE BUS → Via XVI Giugno →P.le Firenze →Viale Firenze I tratto → Rotatoria Madonna Fiamenga → Viale Firenze II tratto

Chiusura strade con ordinanza prefettizia dalle 8 a fine passaggio ultimo ciclista (previsione 16,30);

PARTENZA PRIMO CORRIDORE PREVISTA ALLE ORE 13

PARTENZA ULTIMO CORRIDORE PREVISTA ALLE 16,22

– SS 75 SVINCOLO USCITA FOLIGNO NORD CHIUSO

– SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA FOLIGNO EST APERTO

– SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA S.ERACLIO APERTO

Accesso al centro storico

ACCESSO CENTRO STORICO VIETATO SOLO DA PORTA TODI nel periodo di sosta della carovana pubblicitaria in Piazza San Domenico (la carovana pubblicitaria farà 2 partenze da Piazza San Domenico la prima alle 11.30 circa, la seconda intorno alle 16.00).

Saranno aperti gli accessi al centro storico di Porta Ancona – Via Gentile da Foligno – P.le Firenze.

Si ricordano le iniziative collaterali in programma venerdì 10 maggio.

Dalle 9 – Area partenza Giro d’Italia – parcheggio Plateatico – “Bicicletta Fantasy” esposizione del carro “bicicletta” realizzato dai volontari del Carnevale di Sant’Eraclio in collaborazione con la Comunanza Agraria di Sant’Eraclio; “Giochi di bandiera e tamburi”, esibizione dei giovani dell’Ente Giostra Quintanella di Scafali; “Sbandieratori in rosa”, esibizione a cura dell’Aps Sbandieratori e Musici Città di Foligno; ore 10.30 – Partenza da Piazza della Repubblica “Avanti Tutti!”, itinerario per ciclisti e triciclisti per le vie del centro storico organizzato da Ormesa Srl, Asd Unione Ciclistica Foligno e Asd Unione Ciclistica Foligno Start; dalle 11 – Area partenza Giro d’Italia parcheggio Plateatico piccolo “Il Giro delle Eccellenze”, degustazioni e villaggio hospitality a cura del G.A.L. Valle Umbra Sibillini; dalle ore 12.00 circa – Area partenza Giro d’Italia “Foligno città della Quintana”, personaggi in abiti barocchi Giostra della Quintana di Foligno; dalle 20.30 – Corte di Palazzo Trinci, “Serata in rosa”, evento conclusivo.