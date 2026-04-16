Laurea a pieni voti per Simona Badiali - Tuttoggi.info

Un’altra spoletina si laurea a pieni voti! I nostri più vivi complimenti a Simona Badiali, dopo una lunga esperienza lavorativa maturata nel campo delle della comunicazione pubblicitaria a Milano, decide di chiudere un cerchio iscrivendosi al corso di laurea magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d’Immagine presso l’Università per stranieri di Perugia con una tesi dal titolo “Postmodernismo e cinema delle molteplicità. Mr. Nobody di Jaco Van Dormael” .
A salutare questo importante traguardo raggiunto, sono la mamma Clara, il papà Vincenzo, la sorella Fabiana, il compagno Simone e la figlia Giulia.
La redazione si unisce a questo abbraccio augurando a Simona Badiali il meglio per il suo futuro.