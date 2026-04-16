Laurea a pieni voti per Simona Badiali - Tuttoggi.info

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Laurea a pieni voti per Simona Badiali

Redazione

Laurea a pieni voti per Simona Badiali

La spoletina Simona Badiali si laurea a pieni voti all'Università per stranieri, le congratulazioni dei familiari
Gio, 16/04/2026 - 13:04

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Un’altra spoletina si laurea a pieni voti! I nostri più vivi complimenti a Simona Badiali, dopo una lunga esperienza lavorativa maturata nel campo delle della comunicazione pubblicitaria a Milano, decide di chiudere un cerchio iscrivendosi al corso di laurea magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d’Immagine presso l’Università per stranieri di Perugia con una tesi dal titolo “Postmodernismo e cinema delle molteplicità. Mr. Nobody di Jaco Van Dormael” .

A salutare questo importante traguardo raggiunto, sono la mamma Clara, il papà Vincenzo, la sorella Fabiana, il compagno Simone e la figlia Giulia.

La redazione si unisce a questo abbraccio augurando a Simona Badiali il meglio per il suo futuro.

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