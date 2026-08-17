Pieve Comics 2026: torna a Perugia il festival del fumetto e della cultura pop - Tuttoggi.info

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Pieve Comics 2026: torna a Perugia il festival del fumetto e della cultura pop

Redazione

Pieve Comics 2026: torna a Perugia il festival del fumetto e della cultura pop

Lun, 17/08/2026 - 11:53

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Torna a Perugia l’appuntamento più atteso dagli appassionati di cultura nerd, geek e pop dell’Umbria: il Pieve Comics 2026. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la manifestazione giunge al suo terzo capitolo confermandosi come uno degli eventi di riferimento per il Centro Italia. L’evento si terrà domenica 6 settembre 2026 presso il Circolo di Pieve di Campo a Ponte San Giovanni (Via Stoppani 8/B), regalando un’intera giornata all’insegna della creatività, della condivisione e dell’inclusione.

Realizzato con il prezioso patrocinio del Comune di Perugia, Pieve Comics mantiene intatta la sua formula vincente e il forte legame con il territorio: l’ingresso completamente gratuito permetterà a famiglie, curiosi e appassionati di ogni età di partecipare liberamente e vivere appieno la magia della fiera.

Il ricco programma della giornata, che si snoderà negli spazi del Circolo di Pieve di Campo e dintorni, è pensato più che mai per adattarsi ad un pubblico vario di appassionati: dai fumetti ai videogiochi, passando per la cultura giapponese.

Per l’edizione 2026, Pieve Comics amplia i propri spazi raggiungendo anche l’area verde di Via Elena Mandolini, a Ponte San Giovanni, a pochi passi dal Circolo di Pieve di Campo. La nuova area ospiterà diverse attività, tra cui le competizioni di Beyblade e i giochi di ruolo, oltre all’area palco, cuore degli appuntamenti principali della manifestazione. Qui si svolgeranno talk, incontri e la tradizionale gara cosplay, arricchendo ulteriormente il programma dell’evento e offrendo al pubblico nuovi spazi dedicati all’intrattenimento e alla cultura pop.

Tra gli ospiti, personalità di stampo locale e nazionale del mondo geek:

  • Vocalia Studios: tra le principali realtà indipendenti di doppiaggio e adattamento videoludico in Italia, che si appresta a presentare il primo adattamento italiano di Kingdom Hearts 2 in occasione della fiera. 
  • Roberto “Plenoctis” Micheletti: autore del saggio “l’estetica del videogioco”, è filosofo e content creator nell’ambito del cinema e del mezzo videoludico, che analizza in maniera approfondita e inedita. 
  • The Gem Chronicles: progetto di sviluppo videoludico indipendente che si ispira ai lavori di Toby Fox. Presenterà una demo giocabile in esclusiva per la fiera. 
  • I Sogni di Park: La graphic novel di Mauro Mogliani che dà voce al Parkinson: una storia illustrata tra fragilità, immaginazione e solidarietà.

Pieve Comics si conferma orgogliosamente un evento family-friendly: per tutta la durata della manifestazione sarà attiva una speciale Area Bimbi, progettata su misura per intrattenere i più piccoli con attività laboratoriali e ludiche, favorendo la partecipazione di intere famiglie.

Fulcro della giornata sarà l’ormai tradizionale gara cosplay, presso la quale è possibile iscriversi in maniera totalmente gratuita sul sito ufficiale dell’evento.

Tutti gli aggiornamenti sul programma dettagliato, gli ospiti, le associazioni partecipanti e le sorprese di questa edizione saranno presto svelati sul sito ufficiale pievecomics.it e sui canali social dell’evento.

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