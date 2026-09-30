Ue, Meloni "Chiediamo flessibilità aggiuntiva per famiglie e imprese" - Tuttoggi.info

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Ue, Meloni “Chiediamo flessibilità aggiuntiva per famiglie e imprese”

ItalPress

Ue, Meloni “Chiediamo flessibilità aggiuntiva per famiglie e imprese”

Mer, 30/09/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Quando diversi mesi fa abbiamo posto il problema” del costo dell’energia “in Europa in molti dicevano che non saremmo andati da nessuna parte, ma oggi registro che molti colleghi si stanno attivando per chiedere ulteriori misure; lo hanno fatto Francia, Repubblica Ceca e Grecia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in video collegamento con ‘Oltre le Radici’, l’evento annuale de Il Gazzettino. “Adesso la questione ulteriore è la necessità, già posta in sede Ecofin, di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione: intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione affinché la questione venga trattata nella riunione Ecofin della prossima settimana in Lussemburgo e in Consiglio europeo tra due settimane. Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica globale a causa del caro energia sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese – sottolinea la premier -: bisogna mettere d’accordo molte persone, ma sono contenta che le questioni che l’Italia ha posto per prima oggi vengano condivise da altri colleghi”.

xd8/col4/azn
(Fonte video: Canale YouTube Giorgia Meloni)

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