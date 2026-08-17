Trestina, Serafini chiede il ripristino del presidio della polizia locale e la convocazione del tavolo sulla sicurezza - Tuttoggi.info

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Trestina, Serafini chiede il ripristino del presidio della polizia locale e la convocazione del tavolo sulla sicurezza

Redazione

Trestina, Serafini chiede il ripristino del presidio della polizia locale e la convocazione del tavolo sulla sicurezza

Lun, 17/08/2026 - 11:24

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Ripristinare il presidio distaccato della Polizia Locale nella frazione di Trestina e aprire un confronto complessivo sulla sicurezza del territorio. È quanto chiede, attraverso un’interrogazione consiliare, Claudio Serafini, consigliere comunale della lista “Luca Secondi Sindaco”, che sollecita l’Amministrazione comunale a fare chiarezza sulle ragioni che hanno portato alla sospensione del servizio e sulle prospettive future.

Nel documento Serafini sottolinea come la sicurezza urbana rappresenti “un bene pubblico essenziale” e ricorda il ruolo strategico di Trestina, uno dei principali centri abitati del Comune, caratterizzato da un importante tessuto produttivo, commerciale e sociale e punto di riferimento per un ampio comprensorio, che per molti anni ha potuto contare su un presidio distaccato della Polizia Locale, negli ultimi anni non più operativo.

“La presenza quotidiana delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine sul territorio – sottolinea Serafini – rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, deterrenza e vicinanza ai cittadini”. Per il consigliere, la sicurezza non può essere affidata esclusivamente a interventi straordinari, ma deve poggiare su un’organizzazione capace di garantire una presenza costante e di costruire un rapporto di fiducia con la comunità. Nell’interrogazione vengono quindi chieste all’Amministrazione precise informazioni sulle ragioni amministrative, organizzative e operative che hanno determinato la sospensione del presidio di Trestina, sulla data effettiva di cessazione del servizio e sull’eventuale provvedimento con cui è stata disposta la riorganizzazione.

Serafini chiede inoltre di sapere se l’Amministrazione comunale consideri ancora strategica e attuale la presenza stabile della Polizia Locale a Trestina, se siano state effettuate valutazioni sull’impatto della soppressione del presidio e se vi sia l’intenzione di avviare un percorso finalizzato alla sua riattivazione. Un altro capitolo dell’interrogazione riguarda la programmazione futura del Corpo di Polizia Locale. Il consigliere vuole conoscere se siano previste misure specifiche per rafforzare la presenza degli agenti nelle frazioni e, in particolare, nella zona sud del territorio comunale.

Infine, Serafini chiede all’Amministrazione di aprire un confronto in consiglio comunale sulla possibile ricostituzione del presidio di Trestina e di procedere alla convocazione di un tavolo unico sulla pubblica sicurezza, coinvolgendo tutti le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, per verificare organici, presenza e operatività delle forze dell’ordine sul territorio, individuando soluzioni concrete per rafforzare la sicurezza e la presenza istituzionale a Trestina e nelle altre frazioni del Comune.

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