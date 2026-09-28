Abete "Per la Nazionale percorso lungo, speriamo di recuperare posizioni" - Tuttoggi.info

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Abete “Per la Nazionale percorso lungo, speriamo di recuperare posizioni”

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Abete “Per la Nazionale percorso lungo, speriamo di recuperare posizioni”

Lun, 28/09/2026 - 17:03

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TORINO (ITALPRESS) – “La Nazionale? È stata una partenza difficile, il Belgio si vede che è una squadra che giocava a memoria, aveva delle accelerazioni che noi non eravamo in grado di esprimere, sappiamo che il Belgio è un’ottima squadra, il percorso è lungo, senza dubbio dobbiamo recuperare delle posizioni”. Così il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, a margine di un evento a Torino, sull’esordio del nuovo corso azzurro affidato a Mancini. “Non è un problema di periodo, anche questo è un problema strutturale, bisogna cercare di creare le condizioni per dare più qualità, valorizzare maggiormente i giovani e sperando di recuperare delle posizioni che sono nella storia del nostro Paese a livello calcistico”.
xn3/gm/gtr

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