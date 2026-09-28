UmbriaLibri 2026, “Il ramo d’oro”: a Perugia e Terni un festival tra letteratura, memoria, mito e trasformazione     - Tuttoggi.info

Dal 16 al 18 ottobre a Perugia e dal 19 al 22 novembre a Terni torna UmbriaLibri, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura promossa dalla Regione Umbria. L’edizione 2026, presentata questa mattina in conferenza stampa, è affidata per il secondo anno alla direzione artistica di Nicola Lagioia. Il programma è costruito attorno all’immagine de “Il ramo d’oro”, titolo della manifestazione, e attraversa letteratura, mito, storia, memoria, infanzia, dissenso, guerra, poesia, teatro, cinema e illustrazione.

“L’edizione 2026 di UmbriaLibri – ha dichiarato Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria con delega alla cultura – si apre con la forza e la consapevolezza che ci derivano dal grande successo di pubblico riscontrato nella passata edizione, oltre che dallo straordinario momento che l’Umbria ha vissuto da protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino come Regione ospite.

Un percorso che ha posizionato la nostra offerta culturale ai vertici del dibattito e dell’attenzione anche nazionale. Intendiamo proseguire con determinazione su questa strada, continuando a investire con convinzione sulla cultura e, in modo particolare, sulla crescita e il sostegno del tessuto editoriale locale. Gli editori umbri rappresentano il cuore pulsante e la spina dorsale della produzione libraria del nostro territorio: proprio a loro vogliamo riservare la massima attenzione e uno spazio di assoluto rilievo, garantendo una location speciale a loro dedicata che sappia valorizzare al meglio le loro pubblicazioni, la loro intraprendenza e il loro lavoro.

Un altro gradito e prezioso tassello di questa edizione è rappresentato dalla splendida locandina firmata Andrea Calisi, tra i grandi illustratori del momento. E non solo: un legame profondo lega Andrea Calisi e la sua famiglia all’Umbria. Mi fa piacere ricordare che la famiglia Calisi ha vissuto a Perugia e che il padre Romano è stato tra i pionieri dello studio del fumetto e tra i fondatori storici di Lucca Comics. Sappiamo quanto forte sia l’affetto e l’impegno che lega ancora Calisi all’Umbria e in particolare a Perugia, con lo straordinario rapporto costruito nel tempo con la Biblioteca delle Nuvole, eccellenza del nostro territorio.

In questo solco si inserisce con forza la prestigiosa direzione artistica di Nicola Lagioia, la cui presenza ed esperienza continuano a essere per tutti noi un motivo di profondo orgoglio e un valore aggiunto inestimabile. L’immenso risalto culturale che sta accompagnando la sua figura e la sua opera in questo periodo — a partire dall’adattamento cinematografico del suo romanzo La città dei vivi, approdato alla Mostra del Cinema di Venezia, fino alla copertina riservatagli dall’ultimo numero de il Venerdì di Repubblica — conferma ancora una volta la statura artistica e l’autorevolezza intellettuale della guida che abbiamo scelto per il nostro festival”.

Il titolo dell’edizione 2026 di Umbria Libri – “Il ramo d’oro” – richiama il ramo che, nell’Eneide, permette a Enea di scendere nell’Averno e incontrare i morti e che diventa poi, nell’opera di James George Frazer, il titolo di una grande indagine sui miti, i riti, i sacrifici e le rinascite attraverso cui le comunità umane hanno cercato di dare senso al mondo. È una chiave di lettura che attraversa il programma senza trasformarsi in un tema rigido, mettendo in relazione autori, opere e linguaggi differenti.

Il manifesto di UmbriaLibri 2026 è firmato da Andrea Calisi, illustratore e grafico nato a Roma nel 1968 e a lungo residente a Perugia. Dopo gli studi artistici, Calisi ha iniziato a lavorare in una cooperativa sociale, conducendo laboratori creativi di art therapy in una struttura semiresidenziale per ragazzi schizofrenici. Trasferitosi successivamente a Roma, ha intensificato la propria attività di illustratore e grafico, lavorando per importanti studi di moda e per l’Arci nazionale e collaborando con testate, istituzioni, aziende e case editrici, tra cui D di Repubblica, Alias del Manifesto, WWF, Regione Lazio, Touring Club Italiano, Università di Siena, Universal Music, Einaudi, Rizzoli Education, La Nave di Teseo e Linus. Le sue opere sono state esposte, tra gli altri, a Umbria Jazz, Villa Celimontana Jazz, Expo Cartoon di Roma, al Sano Museum di Mishima, al Daimaru Museum di Kyoto e al Mitsukoshi Department Store di Tokyo. Accanto all’attività di illustratore, ha lavorato come maestro in una scuola materna di Roma.

Il rapporto di Calisi con l’Umbria è legato in particolare alla sua lunga permanenza a Perugia e al rapporto costruito nel tempo con il territorio e con la Biblioteca delle Nuvole. Il padre Romano Calisi è stato tra i pionieri dello studio del fumetto e tra i fondatori storici di Lucca Comics.

“Tornare a Perugia per questa occasione è stato molto emozionante – ha dichiarato Calisi in conferenza stampa -. Con Nicola Lagioia ci siamo rincorsi per anni, seguendo da lontano il lavoro l’uno dell’altro, e quando mi ha raccontato il tema di questa edizione ho sentito che c’erano molti elementi che si incastravano in modo naturale con la mia storia. Da una parte c’era il tema del ‘ramo d’oro’, dall’altra quello della magia, che Nicola mi ha raccontato come uno degli elementi evocati dal festival. È stato un richiamo importante anche per la mia storia familiare e per il mio percorso.

Per il manifesto – ha aggiunto Andrea Calisi – volevo innanzitutto richiamare l’idea del ramo d’oro come qualcosa che permette di passare verso un altro luogo, verso qualcos’altro. Il libro diventa così un modo per entrare e per vivere un’esperienza diversa. La ragazza che ho disegnato è una ragazza qualsiasi, giovane, contemporanea, con le sue imperfezioni, immersa in un paesaggio che richiama l’Umbria, le sue colline e i suoi paesi arroccati. C’è anche un’immagine che mi è rimasta molto impressa proprio venendo a Perugia. Sul treno regionale da Roma, guardando fuori dal finestrino, si incontrano paesi e paesaggi umbri bellissimi. A un certo punto sono arrivati alcuni turisti americani che guardavano dall’altra parte, e mi è venuto spontaneo dire loro: ‘Guardate a destra, guardate a sinistra’, perché magari avrebbero visto qualcosa di molto più interessante. È un po’ quello che ho cercato di fare anche nel manifesto: invitare a guardare, a spostare lo sguardo, a vedere cosa c’è oltre la prima immagine”.

UmbriaLibri 2026 è promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Narni, Minimetrò, Libera Umbria, Fondazione Umberto Eco, Fondazione Fo Rame, Bologna Children’s Book Fair, associazione culturale Severino Cesari, PuntoZero e Sviluppumbria.

Il programma completo della manifestazione è disponibile all’indirizzo https://www.umbrialibri.com/eventi/