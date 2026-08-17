Trasimeno, "livello dell’acqua a meno 191 cm" | Allarme Lega per lago e turismo, chiesti interventi - Tuttoggi.info

“Il Lago Trasimeno è ormai a -191 centimetri. Al ritmo di un centimetro al giorno, tra nove giorni saremo a -200. Anche dimezzando la velocità di discesa, quella soglia verrebbe comunque raggiunta entro la fine del mese”. Lo rileva il consigliere regionale Enrico Melasecche (capogruppo Lega Umbria).

“Questa situazione di emergenza – sottolinea Melasecche – sta producendo conseguenze pesantissime sulle attività economiche del comprensorio e sull’intero sistema turistico regionale. Secondo i dati diffusi dal ministero del Turismo, elaborati dall’Ufficio di Statistica sulla base della banca dati Alloggiati Web del ministero dell’Interno, a luglio l’Umbria registra un calo del 3,7% degli arrivi e dello 0,1% delle presenze rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, risultando l’unica regione italiana con il segno negativo. È un campanello d’allarme che rende ancora più evidente quanto la crisi del Trasimeno, tra i principali attrattori turistici della regione, stia diventando una questione economica che investe non soltanto gli operatori del comprensorio, ma l’intera Umbria”.“Ancor più grave della progressiva diminuzione del livello del lago – aggiunge il consigliere di opposizione – è il buio più totale sulle date dell’intervento che dovrebbe consentire di portare al Trasimeno gli 800 litri al secondo dalla diga di Montedoglio. I 200 litri al secondo sono arrivati, ma rappresentano una quota del tutto irrisoria rispetto alla portata massima possibile. Da mesi chiedo all’assessore Simona Meloni una risposta precisa su quando sarà operativo il sistema capace di garantire gli 800 litri al secondo attraverso il Paganico e, soprattutto, un cronoprogramma con date certe. In Aula, tuttavia, alle domande puntuali continua a non corrispondere la minima risposta: l’assessore preferisce alzare i toni, agitare polemiche e urlare contro chi pone le questioni, anziché attenersi al merito delle interrogazioni e fornire le risposte che il ruolo istituzionale le impone. Il 9 luglio scorso, nel rispondere alla mia interrogazione, Meloni si è limitata a dichiarare che ‘gli 800 litri al secondo arriveranno’, ma non ha dato alcuna certezza sulle tempistiche. È inaccettabile dover constatare ancora una volta l’assenza di dati certi e affidabili sulle scadenze di un’opera che non può più essere affidata a dichiarazioni generiche dopo che, ben 2 anni fa, la precedente Giunta chiese all’Universitá di Perugia una relazione chiara e concludente su come trasferire con urgenza quei 10 milioni di metri cubi in surplus ogni autunno/inverno, equivalenti, così fu dichiarato, a 10 cm in più ogni anno. Non certo la panacea di tutti i mali, ma almeno la certezza di aver fatto il dovere che le spetta. Non servono – conclude Melasecche – altri proclami, né dichiarazioni indignate. Occorre sapere quando verrà realizzato il filtro, se necessario, quando la vasca, se serve, quando saranno conclusi gli interventi e quando gli 800 litri al secondo cominceranno effettivamente ad affluire al Trasimeno. Il lago non può attendere i tempi della propaganda della sinistra. È il momento della serietà, delle responsabilità e delle date certe”.