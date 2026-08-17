"Governo Meloni, risposta concreta per Gubbio: in arrivo 6 milioni di euro per Palazzo Ducale e Parco del Teatro Romano" - Tuttoggi.info

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“Governo Meloni, risposta concreta per Gubbio: in arrivo 6 milioni di euro per Palazzo Ducale e Parco del Teatro Romano”

Redazione

“Governo Meloni, risposta concreta per Gubbio: in arrivo 6 milioni di euro per Palazzo Ducale e Parco del Teatro Romano”

La nota di Fratelli d'Italia - Gubbio Civica - Lega - Forza Italia - Gubbio Progetto Città
Lun, 17/08/2026 - 07:33

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GUBBIO – “Un’attenzione straordinaria e risorse mai viste prima per la tutela, la valorizzazione e il rilancio del patrimonio di Gubbio. Tutta la maggioranza dell’Amministrazione Fiorucci accoglie con grande entusiasmo e profonda soddisfazione l’approvazione definitiva del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali” del Ministero della Cultura per il triennio 2025-2027, risultato anche del lungo e puntuale lavoro svolto con il Ministro Giuli. Il Piano porta in Umbria 13,4 milioni di euro, ben 6 dei quali destinati interamente alla nostra città, come annunciato dalla Sottosegretaria Lucia
Borgonzoni.

Questo importantissimo risultato testimonia nei fatti la vicinanza del Governo guidato da Giorgia Meloni al territorio eugubino e la volontà politica di investire sul patrimonio storico e artistico come volano fondamentale di sviluppo turistico ed economico.

I fondi destinati a Gubbio finanzieranno due interventi di enorme valore simbolico e culturale:
• 2 milioni di euro per Palazzo Ducale: dedicati alla rigenerazione dei giardini pensili e alla
ricostruzione del loro assetto originario. Nasceranno nuovi percorsi capaci di far dialogare natura, arte contemporanea e tradizione vitivinicola, con un collegamento diretto tra il Palazzo e l’area a monte per valorizzare il piccolo vigneto e una nuova musealizzazione della sezione contemporanea.
• 4 milioni di euro per il Parco Archeologico del Teatro Romano: un finanziamento imponente per il miglioramento delle aree monumentali, l’ampliamento dell’accessibilità per visitatori e cittadini e la prosecuzione delle campagne di ricerca archeologica”.

«Mentre altri, in passato, si sono limitati alle parole, il Governo Meloni dimostra con i fatti quanto Gubbio sia centrale nell’agenda culturale nazionale», spiegano i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia. «Mettere al centro la bellezza e la storia della nostra città significa creare opportunità reali per l’economia locale, per gli operatori del settore e per le future generazioni. Un ringraziamento doveroso va al Ministero della Cultura e al Ministro Giuli per l’impegno costante profuso a favore dell’Umbria e del nostro territorio».


Fratelli d’Italia – Gubbio Civica – Lega – Forza Italia – Gubbio Progetto Città

Luogo: Via Reposati, 34, GUBBIO, PERUGIA, UMBRIA

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