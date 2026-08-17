Gravissimo incidente, 9 feriti di cui 4 in codice rosso - Tuttoggi.info

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Gravissimo incidente, 9 feriti di cui 4 in codice rosso

Redazione

Gravissimo incidente, 9 feriti di cui 4 in codice rosso

Lun, 17/08/2026 - 08:48

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Nel pomeriggio di domenica 16 agosto un violento incidente si è verificato in viale Borzacchini, una delle arterie più trafficate di Terni, che collega la zona nord con il centro cittadino e gli svincoli della superstrada. Il bilancio è pesante: nove persone coinvolte, quattro delle quali in condizioni gravi, anche se – secondo le prime informazioni – nessuna sarebbe in pericolo di vita.

Quattro auto coinvolte nella carambola

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma dalle prime ricostruzioni emergono alcuni elementi significativi. A scontrarsi sono state quattro vetture: un’Audi, una Bmw, una Fiat 500 e una Volkswagen.

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