Inchiesta corruzione, Schifani "Nulla a che fare con attività governo regionale" - Tuttoggi.info

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Inchiesta corruzione, Schifani “Nulla a che fare con attività governo regionale”

ItalPress

Inchiesta corruzione, Schifani “Nulla a che fare con attività governo regionale”

Sab, 03/10/2026 - 14:03

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MESSINA (ITALPRESS) – Sull’inchiesta mi rifaccio “alle parole del procuratore De Lucia: vale la presunzione di non colpevolezza. Ci saranno delle indagini, ma nulla a che fare con l’attività del governo regionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, rispondo ai giornalisti, a margine della consegna al Comune dell’area riqualificata di via Macello Vecchio, sull’inchiesta che vede tra gli indagati anche l’ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao.
xr6/mrc/mca1

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