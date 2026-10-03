Schifani "Mio impegno affinché risanamento Messina sia portato a conclusione" - Tuttoggi.info

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Schifani “Mio impegno affinché risanamento Messina sia portato a conclusione”

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Schifani “Mio impegno affinché risanamento Messina sia portato a conclusione”

Sab, 03/10/2026 - 14:03

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MESSINA (ITALPRESS) – “Sarebbe assurdo consentire una stasi in un’attività di risanamento che sta funzionando”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana e commissario per il risanamento di Messina, Renato Schifani, intervenendo alla consegna al Comune dell’area riqualificata di via Macello Vecchio, che in passato ospitava una delle baraccopoli della città. “C’è il mio impegno, quello dell’intero governo regionale e penso anche ovviamente di quello nazionale – ha aggiunto Schifani – perché questa iniziativa, che è partita e sta funzionando, deve essere portata a conclusione”. Sul fronte delle risorse, Schifani ha ricordato i 40 milioni di euro già stanziati dalla Regione attraverso il fondo complementare rotativo, spiegando che sono state avanzate richieste nell’ambito della revisione del fondo e auspicando anche ulteriori risorse attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nazionale. “Questi fondi che si sono esauriti sono stati spesi tutti bene”, ha sottolineato il presidente.
xr6/mrc/mca1

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