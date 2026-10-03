Mattarella "Il multilateralismo è indispensabile e va garantito" - Tuttoggi.info

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Mattarella “Il multilateralismo è indispensabile e va garantito”

ItalPress

Mattarella “Il multilateralismo è indispensabile e va garantito”

Sab, 03/10/2026 - 14:03

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MONTECARLO (MONACO) (TALPRESS) – Con il Principe di Monaco, Alberto II, “abbiamo parlato anche del multilateralismo che è indispensabile e va garantito. Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale. Abbiamo registrato una costante sintonia e convergenza ispirate ai valori della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al Museo Oceanografico di Montecarlo.

fsc/mca1

(Fonte video: Quirinale)

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