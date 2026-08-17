Posterna e Spoletosfera, da settembre a dicembre torna la sosta gratis di sera - Tuttoggi.info

Tornerà gratuita dal primo settembre la sosta notturna (dalle 20,30 alle 3 di notte) all’interno dei parcheggi a servizio della mobilità alternativa “Posterna” e “Spoletosfera”. Dopo le polemiche e gli atti di indirizzo politico, infatti, è stata approvata una delibera di giunta che ripristina la misura che era stata sospesa a giugno. Al momento il provvedimento sarà però operativo fino a dicembre 2026.