Posterna e Spoletosfera, da settembre a dicembre torna la sosta gratis di sera - Tuttoggi.info

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Posterna e Spoletosfera, da settembre a dicembre torna la sosta gratis di sera

Redazione

Posterna e Spoletosfera, da settembre a dicembre torna la sosta gratis di sera

Lun, 17/08/2026 - 11:27

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Tornerà gratuita dal primo settembre la sosta notturna (dalle 20,30 alle 3 di notte) all’interno dei parcheggi a servizio della mobilità alternativa “Posterna” e “Spoletosfera”. Dopo le polemiche e gli atti di indirizzo politico, infatti, è stata approvata una delibera di giunta che ripristina la misura che era stata sospesa a giugno. Al momento il provvedimento sarà però operativo fino a dicembre 2026.

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