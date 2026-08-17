L’estate milanese si accende tra periferie e Castello Sforzesco - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – L’estate dei milanesi all’insegna della cultura e del divertimento. Per chi non può staccare dal lavoro o non può permettersi giorni di riposo lontano dalla città, il Comune di Milano ha organizzato una serie di iniziative che consentono di riscoprire la bellezza di luoghi che coinvolgono cittadini e turisti attraverso spettacoli dal vivo.

Dalla necessità di rispondere in particolare alle esigenze di chi risiede nei quartieri periferici nasce Milano è Viva, un vero e proprio contenitore di eventi dal vivo che spaziano dalla musica al teatro di strada, passando per i balli caraibici, tango e hip hop.

L’altro macro evento che anima invece il cuore di Milano è Estate al Castello. Situata all’interno del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco e arrivata alla 14esima edizione, la kermesse è stata implementata per servizi offerti e spettacoli proposti.

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