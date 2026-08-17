Incendio a Panicale in bosco e oliveto: intervento in corso - Tuttoggi.info

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Incendio a Panicale in bosco e oliveto: intervento in corso

Flavia Pagliochini

Incendio a Panicale in bosco e oliveto: intervento in corso

Lun, 17/08/2026 - 11:25

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Incendio a Panicale, che ha interessato principalmente superfici ad oliveto e bosco. Inizialmente le fiamme si sono sviluppate in località Casalini vicino ad alcune abitazioni ma si è poi sviluppato allontanandosi da esse.

Il rogo – fanno sapere i pompieri – è attualmente in fase di bonifica. Sul posto sono presenti due squadre dei Vigili del fuoco, una di Perugia e una del distaccamento volontario di Castiglione del Lago, e due squadre dell’Agenzia forestale regionale. È inoltre presente il DOS dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle operazioni.

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