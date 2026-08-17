Assisi, Unicredit gestirà il servizio di tesoreria - Tuttoggi.info

Il Comune di Assisi ha affidato a UniCredit il servizio di Tesoreria per i prossimi cinque anni e quindi il gruppo bancario garantirà la gestione del servizio fino al 2031.

“Ciò – sottolinea una nota della banca – assicura numerosi vantaggi all’Amministrazione e ai cittadini: modalità altamente automatizzate, condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità del servizio prestato, nel pieno rispetto delle normative”. Soddisfazione anche dall’Ente: “La collaborazione con tale realtà – istituzione finanziaria di rilievo internazionale – contribuisce al miglioramento della digitalizzazione dei processi, con ricadute anche a favore di cittadini e fornitori del Comune che vengono pagati tramite questo canale”. Le due realtà ricordano come Unicredit offra “soluzioni tecnologiche avanzate e servizi specialistici in grado di garantire elevati standard di efficienza, efficacia e sicurezza operativa. Particolare attenzione è dedicata alla digitalizzazione e alla dematerializzazione dei processi di tesoreria, favorendo la semplificazione amministrativa, la riduzione dei tempi di lavorazione e una gestione sempre più integrata e trasparente dei flussi finanziari.