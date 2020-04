Nocera Umbra, "Casa Famiglia" dona fondi per la sanificazione dei negozi

L’associazione “Casa Famiglia” di Nocera Umbra dona a favore dei commercianti del Comune di Nocera Umbra, costretti alla chiusura delle proprie attività a causa del Covid 19, la somma di 5000 euro per sostenere le spese della disinfezione dei loro locali al momento della riapertura. “Un piccolo sostegno economico – dicono – per fronteggiare la situazione di difficoltà determinata dall’emergenza“.

Una testimonianza per Nocera

L’associazione verserà il contributo direttamente all’impresa che effettuerà i lavori di decontaminazione. “Un segno di solidarietà in ringraziamento e gratitudine per la generosità che i commercianti hanno dimostrato, a suo tempo, all’Associazione Casa Famiglia“. Per informazioni è necessario contattare direttamente il Presidente: Franco Picchiarelli Cell.+39 339 673 8653 e Anna Fiorelli Cell.+39 339 673 8653.