Ladri tagliano cassaforte a metà, in fuga con 10 mila euro di gioielli - Tuttoggi

Portati via anche prodotti per la pulizia della casa e 200 euro in contanti | Prima del furto avvistata un'Audi Q5 sospetta, la medesima auto avrebbe speronato i carabinieri a Terni la stessa sera, indagini in corso

Ennesimo furto in Valtiberina. I ladri hanno colpito ancora una volta a Sansepolcro, in zona Metello, dove da un’abitazione sono riusciti a portar via ben 10 mila euro di gioielli.

I malviventi, che hanno agito nel weekend appena trascorso all’ora di cena, sarebbero entrati dalle finestre al pianterreno, agendo poi indisturbati fino alla cassaforte, che hanno letteralmente tagliato a metà con una smerigliatrice.