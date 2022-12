Furto in 4 minuti nella villa di noto imprenditore, ladri scappano con la cassaforte - Tuttoggi

Al momento del colpo – che sarebbe stato pianificato proprio per impadronirsi della cassaforte in meno tempo possibile – in casa non c’era nessuno e pare che l’allarme non fosse nemmeno attivo.

L’imprenditore toscano ha perciò scoperto tutto non appena rientrato in villa a tarda serata. Oltre alla cassaforte sarebbero stati portati via altri preziosi e un tablet, trovati in giro per casa.

I ladri, però, non si sarebbero fermati qui e, nella stessa giornata, avrebbero visitato nella medesima zona altre due villette, i cui proprietari hanno denunciato altrettanti furti. Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri di Sansepolcro per cercare di risalire alla banda e capire se c’è davvero quest’ultima dietro a tutti e tre i colpi.