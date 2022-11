Auto sospetta in fuga, scatta folle inseguimento | Nel portabagagli trovato di tutto, un arresto - Tuttoggi

Dopo aver speronato pericolosamente anche un autocarro (nella foto) nel tentativo di seminare le forze dell’ordine, la Berlingo è riuscita a raggiungere la zona industriale di Santa Fiora (Sansepolcro), tallonata sempre dai carabinieri, fino ad imbattersi in un vicolo cieco. Solo allora gli occupanti hanno deciso di abbandonare l’auto: 3 uomini sono riusciti a dileguarsi mentre l’unica donna presente è stata arrestata.

Le accuse – resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di materiali da scasso – si fondano sul fatto che la macchina usata per la fuga aveva il portabagagli ricolmo di refurtiva come borse plurimarche, profumi, abbigliamento, diverse taniche di olio d’oliva e tanti attrezzi idonei allo scasso come smerigliatrice angolare, giraviti, tenaglie, dischi per il taglio del ferro e guanti da lavoro di cui la donna non ha saputo dare giustificazione.