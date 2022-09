La SpoletoNorcia in Mtb, come cambia la viabilità in città - Tuttoggi

Il transito verso il centro storico sarà consentito percorrendo via Cacciatori delle Alpi e vicolo del Quartiere, ad eccezione di quanto indicato nei seguenti punti: piazza Garibaldi- via Anfiteatro – via Quadrio – via Nuova – vicolo dei Focaroli divieto di transito veicolare dalle ore 16.30 alle ore 18.30 di sabato 3 settembre per lo svolgimento della “SpoletoNorciaKids”; piazza Garibaldi- via Anfiteatro – via Quadrio – vicolo del Quartiere divieto di transito veicolare dalle ore 20.00 alle ore 22.30 di sabato 3 per lo svolgimento della “SpoletoNorcia Night Run”; piazza Garibaldi- via Anfiteatro – via Quadrio – vicolo del Quartiere -via Ponzianina, limitatamente al tratto compreso tra l.go Fratti e vicolo del Quartiere divieto di transito veicolare dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di domenica 4 settembre.

Domenica 4 settembre, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, per consentire il passaggio ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni di via della Ponzianina e delle vie limitrofe, percorrendo via Bonilli – via Monterozze – via Vittori – piazza Collicola – via Vaita S Andrea – largo Gigli – via Settano, si dispone la sospensione della vigenza della disciplina oraria della ZTL A, limitatamente ai varchi di piazza San Domenico e piazzetta Porta S. Lorenzo, con contestuale disattivazione del varco elettronico di via Filitteria.

Potranno essere autorizzati, secondo le disposizioni impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale, i transiti veicolari legati a comprovate ed indifferibili situazioni di emergenza, verso aree del centro storico non raggiungibili attraverso il percorso indicato.