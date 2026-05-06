Grifonissima 2026 ai nastri di partenza: iscrizioni ancora aperte c'è anche “Studentissima” - Tuttoggi.info

Presentata a Palazzo dei Priori l’edizione 2026 della Grifonissima, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi, di Federico Cenci e Sergio Cenci per Avanti Tutta, di Gianluca Pisello e dei rappresentanti dei numerosi partner della manifestazione podistica. Alla conferenza stampa nella sala Rossa hanno partecipato, tra gli altri, il personal trainer Nicolò Famiglietti e Laura Bartocci (Smile Club), Raimondo Cerquiglini (direttore Afas), Urbano Barelli (presidente GESENU), Lorenzo Bertinelli (coordinatore regionale Usr-Educazione fisica e sport), Livio Sollo (Issima sponsor ufficiale), Fabio Pantalla (presidente FIDAL Umbria), Marco Tortoioli (AVIS Perugia), Niccolò Liberati (referente Decathlon), Leonardo Belardi e Mila Breccolenti (CSEN PROVINCIALE Perugia) e il maestro Francesco Quintaliani. La 45esima edizione, in programma a Perugia domenica 10 maggio, è organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta, realtà impegnata in azioni legate alla realtà della malattia oncologica, alla promozione della pratica sportiva nei protocolli di terapia sanitaria e a iniziative di solidarietà, sport, prevenzione e salute, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e alla sostenibilità sociale e ambientale. Al momento risultano iscritti al percorso 10K competitivo 418 atleti, al percorso 10K non competitivo 260 atleti, al percorso passo libero 679 partecipanti. Dalle scuole son pervenute, al momento, 712 iscrizioni. Nel totale l’organizzazione ritiene di superare le 3000 iscrizioni. “La Grifonissima – ha dichiarato Vossi – rappresenta un momento importante per la città perché unisce sport, partecipazione, solidarietà e valorizzazione del territorio, con il coinvolgimento di tanti soggetti che lavorano insieme per la riuscita dell’iniziativa. Quest’anno è nata l’idea, anche con il Comune, di coinvolgere le scuole in modo strutturale, come avveniva anni fa. Permettere ai bambini di iscriversi gratuitamente, di fare una corsa in città, di entrare nella pista di atletica del Santa Giuliana e di passare il traguardo potrebbe essere il volano per spingerli ad adottare l’attività motoria come pratica costante nella loro vita”. “Mio fratello Leonardo – ha detto il presidente di Avanti Tutta, Federico Cenci – ha voluto esprimere il suo amore per lo sport correndo. Avanti Tutta, che non ha più la forza delle gambe di Leonardo, trova però lo slancio del cuore per poter organizzare questa bella manifestazione che ci invita a gioire tutti insieme”. “Una edizione significativa dal punto di vista dello sforzo organizzativo – ha commentato Gianluca Pisello -. Quest’anno, in particolare, abbiamo affinato la nostra offerta verso le scuole lanciando l’iniziativa Studentissima. I numeri stanno crescendo anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Avanti Tutta, che, con i suoi valori, ci arricchisce e ci consente di lanciare alla città un messaggio ancor più forte”. Secondo il presidente regionale Fidal, Fabio Pantalla, “la Grifonissima resta la corsa più promozionale per la città, quella che coinvolge tutti, dai bambini agli agonisti. Tutti dovrebbero provare a correrla almeno una volta”. Gli organizzatori hanno espresso uno speciale ringraziamento a Francesco Quintaliani, che ha firmato il logo e la t-shirt ufficiale della Grifonissima 2026: ne è scaturito un tributo a luoghi iconici della città, interpretati in una esplosione di colori che rimandano alla vivacità e freschezza giovanile della corsa podistica più amata dai perugini. Domenica, dunque, ritrovo alle ore 8.30 in piazza IV Novembre. Alle ore 9 Nicolò Famiglietti e il suo Smile Club guideranno una sessione di riscaldamento di 15 minuti per permettere ai partecipanti di affrontare al meglio il percorso della Grifonissima 10k. La partenza per il percorso competitivo Grifonissima 10 e per il non competitivo Grifonissima 10 sarà data alle ore 9.30; dopo cinque minuti scatterà il via per il percorso a passo libero Grifonissima 3. Tutti i percorsi si concluderanno all’interno dello stadio comunale Santa Giuliana, con ingresso dal lato via Cacciatori delle Alpi. La prima parte dei due percorsi sarà comune, con separazione in piazza Garibaldi, dove saranno poste evidenti segnalazioni. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà articolata, come detto, in due distinti percorsi: Grifonissima 10K, competitivo e non competitivo di 10,5 km, e Grifonissima 3K, percorso a passo libero di 3,5 km aperto a tutti. Per la Grifonissima 10K competitiva la partecipazione è individuale e aperta a chi ha compiuto il 18esimo anno di età, tesserati FIDAL, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e titolari di Run Card. Per gli atleti non iscritti a gruppi sportivi né in possesso di “Run Card” FIDAL, è possibile partecipare alla Grifonissima iscrivendosi al gruppo sportivo ASD Avanti Tutta per Leonardo con tesseramento annuale alla Federazione FIDAL al costo di 20 euro o all’Ente di promozione sportiva CSEN al costo di 10 euro. Una volta iscritto alla ASD Avanti Tutta per Leonardo ed acquisita la dichiarazione sanitaria di idoneità a svolgere atletica leggera a livello agonistico l’atleta potrà iscriversi alla manifestazione seguendo le procedure usuali. In questo caso l’iscrizione si potrà fare esclusivamente presso la sede di Avanti Tutta. Per la prova non competitiva da 10 km non è prevista una classifica: gli atleti potranno indossare il pettorale N.C. con chip per la misurazione del tempo e saranno registrati in un elenco alfabetico. Le iscrizioni online resteranno aperte fino a giovedì 7 maggio sul sito www.icron.it, sezione Grifonissima 2026, mentre le iscrizioni in presenza saranno possibili presso la sede di Avanti Tutta, in piazza Umbria Jazz all’interno della stazione del Minimetrò fino a giovedì 7 maggio. Grifonissima riserva particolare attenzione agli studenti e al mondo della scuola, da sempre tra i partner principali della manifestazione. L’edizione 2026 vede nascere una nuova iniziativa che coinvolge gli studenti partecipanti in un obiettivo comune non ristretto al singolo premio individuale. Le scuole iscrivono gratuitamente gli studenti, che riceveranno un pettorale con numero di partecipazione e microchip per verificare la reale partecipazione. La partecipazione del singolo si tradurrà in un premio per la scuola, consistente in buoni acquisto Decathlon per materiale didattico-sportivo assegnati in base al numero dei partecipanti. Foto