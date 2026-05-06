A Todi 845 mila euro di avanzo di amministrazione | Servirà per le manutenzioni - Tuttoggi.info

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A Todi 845 mila euro di avanzo di amministrazione | Servirà per le manutenzioni

Redazione

A Todi 845 mila euro di avanzo di amministrazione | Servirà per le manutenzioni

Mer, 06/05/2026 - 10:46

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Approvato a fine aprile dal massimo consesso civico tuderte il bilancio consuntivo 2025 del Comune di Todi. Il risultato di amministrazione, al lordo degli accantonamenti, si è attestato a 12 milioni e 698 mila euro, in lieve incremento rispetto all’annualità precedente; la parte accantonata risulta pari ad 11 milioni e 177 mila euro. Importante l’avanzo di amministrazione che mostra un importo di 845 mila euro.
L’assessore comunale al bilancio Elena Baglioni ha rivendicato una gestione attenta ed ispirata alla richiesta prudenzialità. Entrando nel particolare, l’assessore ha evidenziato in merito alla riscossione dei tributi dei flussi di incasso regolari sul fronte del gettito ordinario, mentre soffre il recupero coattivo del credito affidato all’Agenzia delle Entrate. Su indicazione della Corte dei Conti, rivolta a tutti i Comuni, di spostare dal conto economico a quello patrimoniale i residui attivi più dati, “stralciando” 579 mila euro riferiti al 2020, crediti che restano comunque esigibili e per i quali la riscossione prosegue regolarmente.
“Da sottolineare – spiega Elena Baglioni – l’azzeramento del fondo garanzia debiti commerciali, essendo Todi un comune virtuoso rispetto ai tempi di pagamento dei fornitori, saldati in anticipo di 13,43 giorni rispetto alla scadenza. E’ un dato del quale come Amministrazione andiamo orgogliosi perché attesta l’efficienza degli uffici ed un’attenzione ai fornitori, importante viste le difficoltà che le aziende devono spesso affrontare”.
Il fondo cassa, che al 31.12.2024 era di 4.551.229, è salito al 31/12/2025 a 5.562.601. Il Comune non deve ricorrere quindi all’anticipazione di cassa, attestando l’attenzione riservata ai flussi in entrata e in particolare al recupero degli investimenti PNRR grazie a rendicontazioni tempestive e corrette che hanno permesso di rientrare in tempi rapidi della mole degli investimenti portati avanti.
L’assessore Baglioni, in sede di Consiglio Comunale, ha voluto rimarcare “gli investimenti nel trasporto unico locale con il finanziamento delle navette gratuite per l’accesso al centro storico, l’aver destinato 335 mila euro al settore manutenzioni, il potenziamento dei servizi socio-educativi e scolastici, il sostegno alla cultura e alla promozione turistica. Incoraggiante anche la gestione dei parcheggi – ha messo in evidenza la Baglioni – dove sono stati incassati 365 mila euro, 40 mila in più dell’anno precedente, nonostante i lavori pubblici abbiamo precluso l’accesso all’area di sosta a pagamento del Mercato Vecchio”.
Il Sindaco Antonino Ruggiano ha rivendicato a sua volta che “il bilancio è la prova provata che Todi è un modello di buon governo per l’intera regione, con i conti in ordine ed una visione chiara e solida per il futuro. Abbiamo un avanzo di amministrazione sano che è pronta per essere reinvestita subito sul territorio. E’ stato abbattuto l’indebitamento pro-capite e tagliato gli sprechi nella spesa corrente. Sono stati messi a terra i cantieri utilizzando al meglio i fondi statali ed europei. Ed infine si è continuato ad abbassare la pressione fiscale senza incidere sulla quantità e qualità dei servizi”.

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