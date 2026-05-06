Orvieto, minaccia gesti autolesionistici. Donna soccorsa da polizia e 118 - Tuttoggi.info

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Orvieto, minaccia gesti autolesionistici. Donna soccorsa da polizia e 118

Redazione

Orvieto, minaccia gesti autolesionistici. Donna soccorsa da polizia e 118

Polizia e operatori sanitari sono riusciti a tranquillizzarla ascoltandola e impedendo che potesse compiere gesti estremi
Mer, 06/05/2026 - 11:20

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Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto sono intervenuti in una località del territorio comunale a seguito della segnalazione di una donna in forte stato di agitazione psicologica che aveva manifestato intenti autolesionistici nel corso di una telefonata ad una conoscente.

Giunti sul posto, i poliziotti, dopo aver raggiunto l’abitazione e avviato un dialogo con la donna, sono riusciti a tranquillizzarla e a convincerla ad affidarsi alle cure dei sanitari, nel frattempo fatti intervenire sul posto. Gli operatori sono rimasti a lungo accanto alla donna, ascoltandola e mediando, impedendo che potesse compiere gesti estremi fino all’arrivo del personale del 118, che ha prestato le cure del caso.

L’intervento si è concluso senza conseguenze grazie alla prontezza operativa e alla sensibilità dimostrata dagli agenti intervenuti.

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