Ruba al supermercato 8 confezioni di Parmigiano e aggredisce il vigilante. Arrestato 48enne - Tuttoggi.info

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Ruba al supermercato 8 confezioni di Parmigiano e aggredisce il vigilante. Arrestato 48enne

Redazione

Ruba al supermercato 8 confezioni di Parmigiano e aggredisce il vigilante. Arrestato 48enne

L'uomo, noto alle forze dell'ordine e sottoposto a sorveglianza speciale, ha cercato di fuggire spintonando la guardia giurata
Mer, 06/05/2026 - 11:28

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Nel pomeriggio del 30 aprile 2026, i Carabinieri di Terni hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente in zona, con l’accusa di rapina impropria. L’intervento è scattato grazie a una chiamata al numero di emergenza al 112 che segnalava un’aggressione in corso ai danni di un addetto alla sicurezza.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo ha sottratto dagli scaffali del punto vendita Conad, all’interno del Centro Commerciale “Cospea”, otto confezioni di Parmigiano Reggiano, nascondendole nel proprio zaino. Nel tentativo di allontanarsi, ha superato le barriere antitaccheggio facendo scattare l’allarme. Fermato dal personale di vigilanza, il quarantottenne ha reagito con violenza per assicurarsi la fuga e mantenere il bottino, spintonando ripetutamente l’addetto alla sicurezza. La scena è stata confermata e ricostruita grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.

La fuga si è interrotta poco fuori dal centro commerciale, dove i Carabinieri sono intervenuti bloccando il soggetto. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 111 euro, è stata interamente recuperata e restituita al direttore del supermercato. Dagli accertamenti successivi è emerso che l’uomo aveva già numerosi precedenti penali specifici ed era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato quindi prima trasferito presso la Casa Circondariale di Terni e successivamente a seguito della convalida dell’arresto, richiesta dalla Procura della Repubblica di Terni, il GIP ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado e l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.

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