Al via la seconda edizione di “Amelia inCanta”, dedicata ad artisti emergenti - Tuttoggi.info

E’ tutto pronto ad Amelia per la seconda edizione di Amelia inCanta, il concorso canoro nato dell’associazione Yellow Box Aps per valorizzare giovani artisti, cantanti interpreti e cantautori, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in un contesto pubblico di qualità e di confrontarsi con professionisti del mondo musicale. La finale si svolgerà lunedì 1° giugno in Piazza Unità d’Italia, all’interno dello Spazio Giovani Don’s della Parrocchia di San Francesco d’Assisi. La manifestazione si giova del patrocinio del Comune di Amelia che rafforza il legame tra Amelia inCanta, la città e le istituzioni del territorio, confermando il valore culturale e comunitario dell’iniziativa.



Carla Quadraccia, in arte “Carlotta” sarà la direttrice artistica. Il concorso prevede premi in denaro, formazione e opportunità artistiche. “La seconda edizione di Amelia inCanta – dicono gli organizzatori – conferma la volontà dell’associazione Yellow Box APS di non limitarsi a premiare le migliori esibizioni, ma di offrire ai partecipanti anche occasioni concrete di crescita artistica”. I riconoscimenti per i vincitori delle diverse categorie saranno:1° classificato cover 12-18 borsa di studio in denaro del valore di 500 euro e 2 ore di lezione con Carla “Carlotta” Quadraccia.

1° classificato cover over 19 premio in denaro del valore di 500 euro e incontro didattico con Giuseppe Anastasi. 1° classificato inediti una giornata dedicata alla produzione di un inedito presso il MyStick Studio con Valter Sacripanti. Sarà inoltre assegnato il premio extra “Trip in Music”, riconosciuto dall’omonima scuola di musica, che consisterà in 2 ore di lezione in un qualsiasi corso a disposizione. “Il sistema dei premi – spiega l’associazione – rappresenta uno degli elementi più qualificanti della manifestazione.

Accanto al riconoscimento economico, Amelia inCanta offrirà infatti ai vincitori la possibilità di vivere esperienze formative di alto livello, attraverso lezioni, incontri didattici, tutoraggio e momenti di confronto con artisti e professionisti del settore musicale”. Chi può partecipare – Il concorso è aperto a cantanti interpreti e cantautori, italiani e stranieri, a partire dai 12 anni di età, compiuti o da compiere entro il 2026. Sono ammessi tutti i generi della musica leggera.

Le categorie previste sono tre: cover 12-18 riservata ai giovani artisti dai 12 ai 18 anni. Cover over 19 aperta agli artisti dai 19 anni in su. Inediti dedicata a compositori e cantautori con brani originali. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 maggio 2026. Regolamento, modulistica e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale su www.yellowbox.it/ameliaincanta.



Giuria di alto profilo – Elemento qualificante della seconda edizione sarà la presenza di una giuria composta da figure di rilievo nazionale nei rispettivi ambiti, chiamate a valutare le esibizioni con competenza artistica, tecnica e professionale. Giuseppe Anastasi – presidente di giuria. Paroliere e cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2014 come autore di Controvento interpretata da Arisa. Storico collaboratore dell’artista, ha firmato brani di grande successo come Sincerità, La notte e Malamorenò. Nel 2026 è tornato al Festival di Sanremo tra gli autori di Magica favola, brano interpretato da Arisa e classificatosi al quarto posto nella classifica finale. Ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti, la Targa Tenco 2018 Opera Prima e il Premio Lunezia 2022. Valter Sacripanti – membro di giuria.



Batterista, arrangiatore e produttore artistico. Docente al CET di Mogol e coach al Tour Music Fest, ha registrato oltre 700 brani collaborando con artisti come Nek, Simone Cristicchi, Loredana Bertè, Shel Shapiro e Maurizio Fabrizio. È inoltre produttore di nuovi talenti, tra cui Giulio Wilson ed Elisa Raho. Dott.ssa Maria Rita Del Zompo – membro di giuria. Otorinolaringoiatra e vocologa, dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. È specializzata nella cura della voce artistica e professionale, con particolare attenzione alla prevenzione del danno da sforzo vocale e all’ottimizzazione della performance.



Un invito a scuole, famiglie e appassionati di musica – Con Amelia inCanta, Yellow Box APS intende offrire ai giovani e agli artisti emergenti un’occasione di crescita, confronto e visibilità, promuovendo al tempo stesso la musica come linguaggio capace di unire generazioni, territori e comunità. L’associazione invita scuole di musica, docenti di canto, famiglie, studenti e appassionati a diffondere l’iniziativa e a segnalare il concorso a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza artistica su un palco qualificato.



Il successo della prima edizione – La prima edizione di Amelia inCanta ha superato le aspettative, registrando una partecipazione significativa sia in termini numerici sia per provenienza geografica dei concorrenti. Cantanti e cantautori sono arrivati ad Amelia da diverse zone d’Italia, contribuendo a trasformare la città in un punto di incontro per giovani artisti e appassionati di musica.



La serata finale ha offerto al pubblico uno spettacolo di alto livello, confermando la vivacità del panorama musicale giovanile e la capacità della città di Amelia di accogliere eventi culturali in grado di unire qualità artistica, partecipazione popolare e promozione del territorio. Il calore della risposta del pubblico e l’entusiasmo dei partecipanti hanno confermato la vocazione del concorso: valorizzare il talento, promuovere la musica come linguaggio universale e restituire alla comunità una serata di arte dal vivo.