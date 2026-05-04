Batte la testa dopo una caduta dal tetto della minicar: diciottenne gravissimo - Tuttoggi.info

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Batte la testa dopo una caduta dal tetto della minicar: diciottenne gravissimo

Redazione

Batte la testa dopo una caduta dal tetto della minicar: diciottenne gravissimo

Lun, 04/05/2026 - 14:35

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Ore di ansia a Foligno per un diciottenne precipitato dal tettuccio di una minicar. ’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica 3 maggio 2026 e al momento il giovane, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia, è ricoverato in prognosi riservata in condizioni gravissime.

Secondo le prime informazioni – tra i primi a lanciare la notizia, il Corriere dell’Umbria – durante una serata tra amici il diciottenne è caduto dal tettuccio della minicar, guidata da un giovane pressappoco suo coetaneo, battendo violentemente la testa sull’asfalto; il tutto è accaduto nel centralissimo viale Roma. Sul posto la municipale e i soccorsi.

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