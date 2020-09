Ex Jp Industries, al Mise l'8 settembre per discutere della vertenza

Appuntamento per discutere di un possibile ritiro dei licenziamenti alla luce di nuovi aiuti

Si torna al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico per la vertenza ex Jp Industries. Il sottosegretario Alessia Morani ha convocato la riunione in video conferenza il prossimo 8 settembre alle ore 15. Ci saranno i sindacati, ci sarà la proprietà, con in testa l’imprenditore marchigiano Giovanni Porcarelli.

L’obiettivo è quello di verificare le carte dell’imprenditore, che ha già annunciato di essere pronto a ritirare la procedura di mobilità, a fronte di eventuali nuovi aiuti che verranno offerti.