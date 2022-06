Incrocio 'Piscine', senso unico a destra "ignorato" (da sempre) | Multati 5 "furbetti" in poche ore - Tuttoggi

Il codice della strada prevede la svolta obbligatoria a destra da Via Malfatti in Via Engels ma tanti tifernati continuano (da 2 anni) a "tagliare" a sinistra | Un controllo a sorpresa della Municipale ha confermato tutto

Quell’incrocio dove…“bé stavolta passo di qua“. E’ successo (e non dite bugie) almeno una volta ad ogni singolo tifernate di trasgredire il senso unico che da Via Malfatti “dovrebbe” condurre obbligatoriamente a destra, immettendosi in Via Engels (in direzione della rotonda della Madonna del Latte).

Allo stop di questa pericolosa intersezione all’altezza delle piscine comunali, infatti, non tutti rispettano il codice della strada, semplicemente perché (e siate sinceri) immettersi in via Engels svoltando a sinistra…si fa prima! Tutto questo mettendo ovviamente in pericolo l’incolumità di tutti…