Incrocio "maledetto", qualcosa si muove | In Via Ferrer carreggiata ristretta - Tuttoggi

In programma anche sistemi di rallentamento della velocità su Via De Cesare e l'installazione di segnaletica verticale luminosa | Negli ultimi 3 anni in questo incrocio sono avvenuti 12 incidenti, di cui uno mortale

Incrocio “maledetto” di Città di Castello, qualcosa si muove. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione e dei pedoni/utenti deboli all’intersezione tra Via Raffaele De Cesare e Via Ferrer – caratterizzato da 12 incidenti negli ultimi 3 anni (di cui uno mortale) – il Servizio Viabilità del Comune e la Polizia municipale hanno messo in programma alcuni interventi.

In particolare, verranno presto realizzati sistemi di rallentamento della velocità su Via De Cesare e installata segnaletica verticale luminosa. Inoltre, con l’ausilio del Servizio Squadre operative, si è già provveduto a restringere con new jersey la carreggiata di Via Ferrer in prossimità dell’incrocio (nella foto): questo permette ora l’approssimarsi allo Stop dei veicoli su un unica fila (così da evitare la scarsa visibilità dovuta in precedenza all’affiancarsi di due veicoli).

Dopo un periodo di sperimentazione, quest’ultimo intervento verrà attuato definitivamente mediante una modifica della segnaletica orizzontale, realizzando un’unica corsia in Via Ferrer in prossimità dell’intersezione con Via De Cesare.

La questione relativa alla sicurezza dell’incrocio era stata al centro di una interrogazione dei consiglieri Minciotti e Paradisi. “Un intervento necessario realizzato in sinergia tra Ufficio viabilità e Polizia municipale per l’efficientamento graduale sulla sicurezza dell’incrocio”, ha dichiarato l’assessore Rodolfo Braccalenti, precisando che l’intervento è frutto di un complesso lavoro progettuale con l’assessorato ai Lavori pubblici.