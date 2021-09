Travolta da un'auto all'incrocio, muore 69enne - Tuttoggi

La donna stava attraversando la strada all'intersezione tra via Ferrer e via Raffaele De Cesare, è morta sul colpo

Tragedia, intorno alle 9 di questa mattina (domenica 19 settembre), a Città di Castello. Una tifernate di 69 anni, in sella alla sua bici, è infatti deceduta dopo essere stata travolta da un’auto all’incrocio tra via Ferrer e via Raffaele De Cesare (nella foto), a due passi dal bar Millefiori.

La donna è morta sul colpo a causa del violento impatto, che ha reso vano ogni tentativo di soccorso del 118. Il conducente della vettura, proveniente dal centro cittadino in direzione via Aldo Bologni, si sarebbe accorto solo all’ultimo della presenza della 69enne – seminascosta da un camioncino che stava svoltando in via Fulgenzio Fabrizi -, tanto che non avrebbe neanche fatto in tempo a frenare.

Sul posto sono arrivati anche carabinieri e Polizia municipale per i rilievi del caso e per chiudere parzialmente la strada al traffico. Al giovane alla guida, apparso in evidente stato di schock – nonostante sia risultato negativo all’alcoltest – è stata ritirata la patente come prevede la legge in questo tipo di incidenti. La salma della donna è stata invece portata all’obitorio dell’Ospedale tifernate, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.