Incidente stradale fra due auto, ferito soccorso in codice tre - Tuttoggi

I Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti intorno alle 13 per un incidente stradale avvenuto nella località Terzo La Pieve. Durante l’intervento, una persona è stata estratta dall’auto e trasportata dal soccorso sanitario del 118 in codice 3 all’ospedale. Non sono state fornite ulteriori informazioni sullo stato della persona coinvolta nell’incidente.

L’incidente stradale ha causato la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità competenti. Gli abitanti della zona hanno espresso preoccupazione per la sicurezza stradale in quella zona.