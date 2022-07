Incendio a Spoleto, preso il piromane: è un 30enne “annoiato”

Il giovane arrestato dai carabinieri mentre stava appiccando il fuoco | Si sospetta che possa essere l'autore di altri roghi

E’ un 30enne “annoiato” il presunto piromane degli incendio degli ultimi giorni a Spoleto. Il giovane – originario del Lazio, ma da tempo residente a Spoleto – è stato arrestato in flagranza di reato giovedì mattina dai carabinieri forestali della Stazione di Spoleto, sulle sue tracce dopo aver indagato sui roghi insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Spoleto.

Il giovane era già noto alle forze dell’ordine, sempre per incendio di boschi. Durante un servizio specifico per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi nelle località di Uncinano, Morgnano, San Casciano nel comune di Spoleto, i carabinieri lo hanno individuato e arrestato in flagranza di reato mentre stava appiccando il fuoco.