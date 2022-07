Incendio a Uncinano, polizia coi secchi aiuta abitanti in attesa dei vigili del fuoco

La polizia ha tamponato la situazione insieme agli abitanti in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e dei mezzi aerei

Anche la polizia in campo contro gli incendi che in quest’ultimo periodo stanno devastando l’Umbria, territorio spoletino compreso. Gli agenti del commissariato di Spoleto, infatti, sono intervenuti lo scorso fine settimana nella zona di Uncinano, dove un incendio è divampato ai margini della strada, in un’area già percorsa dalle fiamme negli ultimi anni.

Sabato, infatti, gli agenti del reparto di prevenzione crimine Umbria – Marche, impegnati a Spoleto nelle attività di controllo potenziate per via del Festival dei Due Mondi, hanno notato un’alta colonna di fumo provenire dalla zona di Uncinano e, allertando i vigili del fuoco, si sono recati sul posto. Qui, con dei secchi, hanno aiutato gli abitanti del posto a fronteggiare le fiamme, in attesa dei mezzi e del personale specializzati. L’incendio in questione, infatti, è stato molto impegnativo ed ha comportato l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco e di ben 2 mezzi aerei.