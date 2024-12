Quaranta collaboratori diventano azionisti di Umbragroup: "Crescita e senso di appartenenza" - Tuttoggi.info

Lo scorso 10 dicembre, ben 40 collaboratori di UMBRAGROUP SpA, sono diventati ufficialmente nuovi azionisti della società. Alla presenza di Reno Ortolani, Presidente del CdA di UMBRAGROUP, e Beatrice Baldaccini, VP di UMBRAGROUP, è stata posta la firma di ciascun collaboratore nel registro dei soci UMBRAGROUP.

“Il senso di questa manovra non è soltanto quello di rendere i collaboratori partecipi della crescita del business dell’azienda in cui lavorano – ha commentato Reno Ortolani, Presidente del CdA di UMBRAGROUP – ma anche quello di creare un senso di appartenenza, ancora più forte, alla Umbra. Da oggi tutti loro potranno dire di essere soci dell’azienda in cui lavorano. Complimenti a tutti! “.

UMBRAGROUP è orgogliosa di essere stata la prima azienda in Umbria, già nel 2008, ad introdurre l’azionariato diffuso, operazione ripetuta poi nel 2011. Con l’aggiunta di 40 nuovi azionisti, proprio nel 2024, il totale dei collaboratori che possiedono azioni dell’azienda sale a 70. Questo passo significativo testimonia l’impegno di UMBRAGROUP nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e partecipativo, dove ogni collaboratore può sentirsi parte integrante del successo aziendale.

La decisione di UMBRAGROUP di ampliare le opportunità di azionariato ai propri collaboratori non solo rafforza il legame tra l’azienda e i suoi dipendenti, ma rappresenta un’ulteriore conferma di un modello di business sempre più all’avanguardia e con politiche dal respiro internazionale. I risultati dell’azionariato diffuso sono tangibili ed è stato dimostrato come la manovra possa fungere da potente catalizzatore per l’innovazione, la dedizione e la crescita a lungo termine. Beatrice Baldaccini, VP di UMBRAGROUP, ha sottolineato: “La nostra visione è quella di creare un ambiente in cui ogni collaboratore non solo lavori con passione, ma che senta di avere un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dell’azienda. Questo senso di responsabilità e di condivisione degli obiettivi ci distingue e ci spinge verso traguardi sempre più ambiziosi”.

Il momento della firma, avvenuto presso la casa madre del Gruppo, ha segnato l’inizio di una nuova era per la multinazionale folignate, in cui ogni lavoratore non è solo un dipendente, ma un vero e proprio partner della sua azienda. Grazie all’azionariato diffuso, UMBRAGROUP continua a promuovere un business in grado di valorizzare il contributo di ogni singola persona, fondato su fiducia reciproca e collaborazione.