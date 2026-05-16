La Sir spazza via Varsavia (3-0) e si prende la finale Champions - Tuttoggi.info

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La Sir spazza via Varsavia (3-0) e si prende la finale Champions

Redazione

La Sir spazza via Varsavia (3-0) e si prende la finale Champions

Sab, 16/05/2026 - 22:23

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La Sir Sicoma Monini Perugia spazza via in 3 set i polacchi del PGE Projekt Warsawa e conquista la finale Champions.

Un’altra grande prestazione dei neo campioni d’Italia e del mondo (l’accesso alla finale dà diritto alla partecipazione al prossimo Mondiale per Club), che sotto la regia di capitan Giannelli scatenano sui polacchi le bocche di fuoco Ben Tara (18 punti) Semeniuk e Plotnytskyi (10 punti a testa, come Loser).

Perugia vince la sfida con Varsavia in tutti i fondamentali, archiviando il match con 5 servizi vincenti e soli 4 errori in battuta, a fronte dei 3 servizi vincenti dei polacchi, il 55% di efficacia in attacco e 7 muri.

Nel primo set Perugia trova con Ben Tara il break (9-7) che dà il via alla corsa bianconera, sino al 25-19 finale.

Il secondo parziale si apre nel segno di Loser e Russo. A metà set i Block Devils accelerano, spinti dagli ace di Loser e Semeniuk. I due che portano al set point, chiuso (25-20) sull’errore di Tillie.

Nel terzo set la Sir parte subito forte con il muro di Giannelli e i due ace consecutivi di Plotnytskyi. Ma i polacchi restano incollati e nel finale piazzano il sorpasso, con il muro di Gomułka che vale il set point. Ben Tara e Loser ribaltano il vantaggio, che Poltnytskyi concretizza con un ace che vale la finale di Champions.

Tabellino

Sir Sicoma Monini Perugia – PGE Projekt Warsawa 3-0
25-18, 25-21, 25-23

LE CIFRE
PGE Projekt WARSZAWA:, Firlej, Gomułka 18, Kłos 4, Kochanowski 6, Firszt 5, Tillie 12, Wojtaszek (lib). Weber 1, Koppers 3, Kozłowski, Semenyuk 4. N.E: Strulak, Olenderek (lib).
All: Kamil Nalepka, Tommi Tiilikainen, vice: Bartosz Kaczmarek.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 6, Ben Tara 18, Russo 5, Loser 10, Semeniuk 10, Plotnytskyi 10, Colaci (libero), Dzavoronok, Cvanciger, Solè 1, Ishikawa. N.E: Argilagos, Crosato, Gaggini (lib).
All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

WARSZAWA: b.s. 9, ace 3, ric. pos. 43%, ric. prf. 19%, att. 52%, 5 muri.
PERUGIA: b.s. 4, ace 5, ric. pos. 48%, ric. prf. 16% att. 55%, 7 muri.

(foto Michele Benda per Sir Volley)

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