Incendi in Umbria, interventi dei pompieri in tutto il territorio - Tuttoggi

Incendi in Umbria, interventi dei pompieri in tutto il territorio. Intenso lavoro tra interventi spenti e in corso

Intenso lavoro per le squadre dei vigili del fuoco della provincia di Perugia. Vari incendi tra quelli in atto e quelli spenti.

Attualmente le squadre sono impegnate a Colle Uncinano a Spoleto, dove è presente il direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) che dirige le operazioni di spegnimento avvalendosi delle forze a terra e dei mezzi aerei. Al momento stanno operando due mezzi aerei e due squadre a terra.