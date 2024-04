Scomparso da un mese, Stefan avvistato a Spoleto - Tuttoggi.info

La madre ha ricevuto diverse segnalazioni dalla città del Festival dove si è subito recata | Il ragazzo non è stato ritrovato ma sarebbe sereno e non in pericolo

Ci sarebbero sviluppi sul caso di Stefan Mihai Galiceanu, il 29enne scomparso da Città di Castello lo scorso 1° aprile.

Dopo l’appello della madre a “Chi l’ha visto?” in queste ore sono arrivate alcune segnalazioni alla famiglia proprio da Spoleto, dove il ragazzo sarebbe stato visto “sereno e sorridente” da numerosi testimoni. La mamma, recatasi subito nella città del Festival, non ha ritrovato Stefan ma è stata tranquillizzata sul fatto che non correrebbe alcun pericolo e che l’allontanamento potrebbe essere stata una scelta del tutto volontaria.

Ai microfoni del Tgr Umbria il genitore si è di nuovo rivolto al figlio, ribadendo come intenda rispettare la sua volontà e la sua nuova vita, sperando comunque che voglia tornare presto a casa per rivedere lei e il padre, quest’ultimo molto sofferente.

Carabinieri e Polizia continuano intanto le ricerche di Stefan tra Palazzo del Pero (Ar) – luogo di residenza del ragazzo – Città di Castello (dov’era stato visto l’ultima volta, al Centro di Solidarietà Arezzo Onlus di via Cortonese) e Spoleto.