Ennesimo incidente a Ponte San Giovanni, traffico in tilt

Incidente sulla E45 a Ponte San Giovanni, prima dell’innesto con il Raccordo autostradale. Quattro i mezzi coinvolti.

Traffico in tilt, ma questa, come ben sanno gli automobilisti che frequentano questo tratto di strada, non è una novità. Un altro incidente si era infatti verificato poco distante nella giornata di martedì.

Nei giorni scorsi il Comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni?” ha incontrato l’assessore comunale di Perugia Pierluigi Vossi, ribadendo le criticità dell’area e sollecitando conseguentemente la realizzazione del Nodo e del Nodino da Collestrada a Madonna del Piano, primo stralcio del progetto complessivo.

Per il Comitato il raddoppio delle rampe del Raccordo non risolverebbe il problema di eccessivo traffico, ma addirittura potrebbe peggiorare la situazione per Ponte San Giovanni, qualora fosse necessario chiudere lo svincolo di via Adriatica. Per questo si chiede che il progetto venga reso pubblico e partecipato con la popolazione.

Aspetti sui quali l’assessore Vossi si è reso disponibile, per quanto di sua competenza, ad una serie di approfondimenti tecnici, anche attivando un tavolo di confronto continuo con la popolazione.

(foto d’archivio)