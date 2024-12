Minorenne a spasso con la cocaina in tasca, arrestato - Tuttoggi.info

Un minorenne di 17 anni è stato sorpreso con la droga e arrestato dai carabinieri, la scorsa notte, a Foligno.

Il controllo al giovane è scattato non appena quest’ultimo, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi. Fermato e identificato, il minore è stato quindi sottoposto a perquisizione personale, dove sono sbucati fuori circa 1,7 grammi di cocaina suddivisa in tre dosi, occultate in una tasca dei pantaloni, e la somma di 385 euro, ritenuta provento di spaccio.

Terminata la verifica, sotto la direzione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia, la sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e il 17enne è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’udienza celebratasi al Tribunale per i Minorenni di Perugia, l’arresto è stato convalidato e il ragazzo affidato ad un centro di prima accoglienza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.