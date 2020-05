Il laboratorio di scienze punta sulla didattica online

Come sta cambiando la scuola? Quali sono le prospettive di sviluppo? E quanto rimarrà dell’esperienza maturata durante il lockdown dovuto al Covid-19 sul fronte della didattica online? Sono alcuni dei quesiti affrontati nel corso dell’incontro “Scuola aumentata per il dopo Covid” promossa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno nell’ambito del format “#iorestoacasa LIVE con Festa di Scienza e Filosofia”, che ha preso il via in queste settimane di quarantena e arrivato al suo quinto appuntamento.

Gli ospiti dell’incontro

Protagonisti dell’incontro virtuale, che si è tenuto nella serata di mercoledì 6 maggio sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Festa folignate, sono stati l’epistemologo Silvano Tagliagambe, il direttore scientifico di Impari, Luciano Pes, e la giornalista Ansa, Enrica Battifoglia. Al centro, come detto, la scuola italiana tra limiti e prospettive e rispetto alla quale sono stati messi in luce alcuni elementi che bisognerà tenere in considerazione nel disegnare il futuro dell’insegnamento e dell’apprendimento. A cominciare, come sottolineato da Silvano Tagliagambe, da una strutturazione del sistema scuola sempre più interdisciplinare e da un approccio digitale visto come risorsa e non come minaccia. In quest’ottica risultano fondamentali la formazione dei docenti da un lato e la disponibilità per le scuole di materiali ad hoc dall’altro.

La piattaforma Impari

Esperienza che in questi anni è stata portata avanti attraverso la piattaforma Impari, di cui Luciano Pes è direttore scientifico, e che vede docenti e studenti protagonisti attivi del social learning. Nata dieci anni fa, la piattaforma ha raggiunto quest’anno i 25mila utenti, quota ampiamente superata dopo lo stop alla scuola in presenza dovuto al Coronavirus. A dimostrazione di quanto il digitale rappresenti sì il presente, ma anche il futuro. Come dimostrato, tra l’altro, dall’esperienza portata avanti dal canale Ansa Scienza attraverso la realizzazione, durante il lockdown, di incontri virtuali tra ricercatori e studenti.

Nuova didattica digitale

Il virtuale, dunque, è destinato a oscurare la scuola in presenza? Assolutamente no, l’idea portata avanti dai tre relatori ed abbracciata anche dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno è quella di arricchire di nuovi strumenti la didattica, mantenendo intatto il ruolo del docente. Proprio su questo fronte, la struttura di via Isolabella diretta da Pierluigi Mingarelli e presieduta da Maurizio Renzini, che da vent’anni rappresenta un punto di riferimento per le scuole di tutta Italia, si candida con il proprio know how a rafforzare questo suo ruolo sul territorio nazionale puntando anche su una nuova didattica digitale che vada ad affiancare quella in presenza già consolidata.

Oggi nuovo incontro

Intanto proseguono gli appuntamenti con il format “#iorestoacasa LIVE con Festa di Scienza e Filosofia”. Sabato 9 maggio, alle 21, sarà infatti la volta dell’incontro “Matematica della pandemia. Modelli epidemiologici, politiche sanitarie e conseguenze economiche”. Ad intervenire saranno il fisico Roberto Battiston e il docente di economica all’Università degli Studi di Perugia, Luca Ferrucci. Modera Daniele Bartoli, ricercatore di matematica Università degli Studi di Perugia.