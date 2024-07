Il Festival dei 2 Mondi si inchina alla Banda musicale della Guardia di Finanza | Anteprima mondiale di Puccini Fantasy, Video - Tuttoggi.info

Spoleto e il Festival dei 2 Mondi hanno tributato un lungo applauso al termine del Concerto eseguito in Piazza Duomo dalla Banda musicale della Guardia di Finanza, interprete di una esecuzione che rimarrà negli annali della kermesse menottiana sia per la pregevole esecuzione, sia per la scelta dei brani che, nel ripercorrere la storia del Corpo (che quest’anno festeggia i 250 anni di storia), hanno reso omaggio anche a due grandi compositori italiani, come Puccini e Verdi. Tanto che sembrava di assistere al Concerto di chiusura, lo spettacolo da sempre più atteso del Festival, dal quale la musica classica è stata da qualche anno estromessa per quella contemporanea.

Merito innanzitutto del maestro Leonardo Laserra Ingrosso, colonnello della GdF, tra i più celebri direttori del mondo (vanta collaborazioni con direttori d’orchestra come Zubin Mehta, Antonio Pappano e Kent Nagano), capace, insieme agli eccellenti 78 maestri componenti la Banda musicale, di far dimenticare al pubblico gli archi.

Ad aprire il programma il Te Deum (Preludio trionfale) di Charpentier, noto al grande pubblico per essere la composizione con cui si aprono e si chiudono tutti i programmi tv e radiofonici trasmessi in eurovisione. Dalla fine del ‘700 (la GdF risale al 1774) si passa all’800 con La Forza del Destino (Sinfonia dall’Opera) di Giuseppe Verdi eseguita con rara precisione dalla Banda.

E’ il momento dedicato a Giacomo Puccini. Di grande impatto emotivo l’esecuzione del celebre brano tratto dalla Tosca, E lucevan le stelle, per il canto di Piero Mazzocchetti, il tenore originario di Pescara e tra i più apprezzati ambasciatori della musica italiana nel mondo. E arriva il regalo più bello – e come tutti i regali, una vera sorpresa – con l’esecuzione, in Prima mondiale, di Puccini Fantasy, brano del compositore Francesco Traversi (Global Music Awards USA nel 2016) che fonde le più celebri Arie del maestro di Lucca riuscendo a coniugare i codici della musica classica con i ritmi dei nuovi linguaggi. Gli orizzonti romani di Tosca si intrecciano ai colori della Parigi di Rodolfo e Mimì, i campanelli giapponesi di Madame Butterfly si alternano ai giochi d’astuzia del fiorentino Gianni Schicci, il tutto inframezzato da ritmi moderni che potrebbe ben figurare persino in un film degli Eroi della Marvel.

Al finanziere Puccini (il compositore venne infatti insignito ad honorem del grado di Appuntato della Gdf) fa seguito un altro genio della musica, Alfred Reed – durante la Seconda Guerra Mondiale presto servizio nella Air Force Band – con A Festive Overture.

Un balzo indietro nel tempo e Piazza Duomo vola in Campania, per la struggente Torna a Surriento di Ernesto De Curtis, per la voce ancora del maestro Mazzocchetti.

Alcuni momenti dei brani eseguiti in Piazza Duomo dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza

Sul palco è la volta del maestro fisarmonicista Raffaele Crusco (il 79mo elemento della Banda Musicale) che insieme alla Banda della GdF regala le note della Czardas di Vittorio Monti, rapsodia dei primi del ‘900 richiamata più recentemente nel brano Alejandro di Lady Gaga.

Il maestro Laserra Ingrosso accoglie l’invito della platea a un bis che parte sulle note di Non ti scordar di me, mentre le rondini, immancabili ad ogni Concerto di Gala, volteggiano tra i musicisti e la platea disegnando straordinarie evoluzioni.

A concludere la serata, immancabile e doveroso, Il Canto degli Italiani: tutti in piedi, a cantare l’inno e salutare con un lunghissimo applauso l’indimenticabile concerto. A presentare la serata, voluta da Comando Regionale Umbria della GdF guidato dal generale Francesco Mazzotta, sono stati Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri, impeccabili nel presentare i vari brani e nel ripercorrere alcuni momenti della gloriosa storia della Finanza.

Al termine, sul palco, il generale Mazzotta ha voluto donare un cadeaux ai “padroni di casa”, ovvero al Sindaco Sisti, alla direttrice artistica del Festival Monique Veaute e al direttore amministrativo Paola Macchi. La Veatue ha avuto parole di encomio per la straordinaria esibizione dei musicisti della Finanza. Impeccabile anche il cerimoniale (altra lectio offerta alla città) che ha registrato la presenza di numerose autorità e un folto pubblico che ha occupato ogni spazio riservato all’evento.

Concerto Guardia di Finanza, le autorità in piazza Duomo

A fare gli onori di casa, come detto, è stato il Generale Mazzotta, coadiuvato dai Comandanti provinciale di Perugia e Terni, il colonnello Carlo Tomassini, il colonnello Mauro Marzo e il Capo di stato maggiore del Comando Regionale, colonnello Giampaolo Querqui. Per il Governo era presente il sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, l’onorevole Federico Freni.

Tra i presenti il Prefetto di Perugia Armando Gradone, il e presidente della Fondazione Festival Andrea Sisti, l’assessore regionale Paola Agabiti, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, la consigliera provinciale Erica Borgheri (in rappresentanza della Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti), l’arcivescovo di Spoleto e Norcia monsignor Renato Boccardo, il presidente del Tribunale di sorveglianza Antonio Minchella, il procuratore capo di Spoleto Claudio Cicchella, il direttore della Scuola di Polizia Maria Teresa Panone, il direttore della casa di reclusione di Maiano di Spoleto Bernardina Di Mario, il vice presidente della Fondazione Festival avvocato Paolo Feliziani, il presidente della Fondazione CaRiSpo Dario Pompili.

Pressoché al completo i membri della Giunta e del Consiglio comunale di Spoleto. Nutrita anche la rappresentanza delle Forze Armate e dei Corpi armati e civili dello Stato tra cui il comandante della legione Carabinieri Umbria generale Gerardo Iorio, il questore di Perugia Fausto Lamparelli, il questore di Terni Luigi Mongino, il comandante del Centro di selezione dell’Esercito generale Giorgio Guariglia, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Marisa Cesario, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Sergio Molinari, il comandante del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna Piergiorgio Giordano, la dirigente del Commissariato di Polizia di Spoleto Antonella Fuga Paglialunga, il maggiore dei Carabinieri Teresa Messore comandante della compagnia di Spoleto, il capitano della Guardia di Finanza Elisa Renzi comandante della locale compagnia, il comandante della Polizia Penitenziaria Luca Bontempo e la dirigente della Polizia locale Simonetta Daidone.

